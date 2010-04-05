Şubat ayında 22.04 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirildi

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Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA), Şubat ayı yonga satış rakamlarını açıkladı. 22.04 milyar dolarlık satış yapılan küresel yonga pazarının Ocak ayına (22.3 milyar dolar) göre %1.3 oranında düşüş yaşadığı ancak küresel ekonomik krizin etkilerinden ötürü dramatik bir düşün yaşandığı Şubat 2009 (14.11 milyar dolar) dönemine kıyasla ise %56.2 oranında büyüme gerçekleştirdiği belirtildi.

Hazırlanan rapora göre Şubat ayında tüm büyük pazarlarda düşüş yaşanırken, en büyük kayıp %3.7 ile Amerika'da gerçekleşti. APAC olarak bilinen Asya Pasifik bölgesinde düşüş %0.4 olarak kaydedilirken, Avrupa'nın %1.8, Japınya'nın ise %1.1 gerilediği belirtildi.