Sunbeamtech USB 3.0 destekli yeni donanımlarını tanıttı

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Tuniq markasının da sahibi olan Sunbeamtech, USB 3.0 destekli yeni donanımlarını duyurdu. Tayvan merkezli firmanın hazırladığı yeni cihazlardan ilki, Airbox adı verilen USB 3.0 destekli harici disk kutusu. 203 x 126 x 44 mm boyutlarında ve 435 gram ağırlığında olan Alüminyum yapılı disk kutusu, depolama kapasitesi 2TB'a kadar olan 3.5-inç disklere destek sunuyor. Etkin soğutma için 1600 devir/dakika hızlarında çalışan Mavi LED'li 80mm fanla gelen Airbox'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Sunbeamtech'in bir diğer ürünü, benzer şekilde USB 3.0 desteği sunan USB3.0 HDDPAL isimli sürücü istasyonu. Hem mekanik hem de NAND flash tabanlı depolama sürücüleriyle kullanılabilen istasyon, kapasitesi 2TB'a kadar olan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sürücülerle sorunsuzca kullanılabiliyor. 132 x 94 x 69 mm boyutlarında olan ayrıca tak ve kullan desteği sunan cihazın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sunbeamtech'in son ürünü ise USB 3.0 genişleme kartı. Üzerinde NEC yongası bulunan kart, iki adet USB 3.0 portunu kullanıma sunuyor.

Sunbeamtech, USB 3.0 destekli yeni ürünlerini önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanıyor.

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