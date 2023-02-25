Sunny'den Tizen işletim sistemli televizyon - Sunny 50 SN50FMN501 inceleme

Bu videoda Sunny markasının Tizen işletim sistemine sahip 50 inç büyüklüğündeki televizyonuna yakından bakıyoruz. İnce çerçevelerle gelen bu ürün 4K UHD çözünürlüğü destekliyor.

Sunny bildiğiniz üzere farklı işletim sistemine sahip televizyonları bünyesinde üretiyor ve satıyor. Bizim inceleme konuğumuz olan modelde Samsung'un geliştirmiş olduğu Tizen işletim sistemine yer verilmiş. Ürünle alakalı görüşlerime ve özelliklere videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!

Tasarımla başlayacak olursak ürün 50 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ürünün 55 ve 65 olacak şekilde farklı büyüklüklerde versiyonları bulunuyor. Burada tercih sizlere kalmış.

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Çerçevelerle devam ettiğimizde de oldukça ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. Tam ekran deneyimini daha iyi hale getiren detaylardan. Özellikle sağ, sol ve üst çerçevede bu detayı görebiliyoruz. Alt taraftaysa daha kalın bir çerçeve var.

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Bu çerçevenin altında da iki adet ayağımız var. Ayaklar plastik malzemeye sahip. Televizyonu kullandığınızda taşıma konusunda bir problem söz konusu değil. Ben burada daha iyi bir malzemeye sahip ayak görmek isterdim.

Ürünün arka tarafında da portlarımız bulunuyor. HDMI 2.0'a sahibiz. HDMI 2.1 bu üründe yok çok normal. Ürünün fiyatı göz önüne alındığında bunu anlayabilmek mümkün oluyor.

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Ekran özelliklerine geldiğimizde de TFT LCD bir panel ile karşılaşıyoruz. Bu panel türünde kristal tabakası arasında sıkıştırılmış iki cam alt tabaka bulunuyor. Çözünürlük olarak baktığımız 3840x2160 değerini görüyoruz. 4K ULTRA HD olarak geçiyor. HDR, HDR 10 ve True Color teknolojilerine desteği bulunuyor.

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Deneyim olarak baktığımızda bu televizyon segmenti itibarıyla bence iyi bir deneyim sunuyor. Renkler, keskinlik, gölge tonları hoşuma gitti. HDR destekli içeriklerde de bu deneyim daha da güzel oluyor. YouTube’da veya Netflix’te bu şekilde tüketimler yapabilmek mümkün.

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Parlaklık olarak ürün gayet başarılı. Uzun süre kullandım. Keşke parlaklığı daha da arttırabilseydim demedim. Hatta sizler isterseniz bütün renkleri ayarlar üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Uzman kısmında bu kontroller yapılabiliyor.

Gözünüze uygun bir ayarlama yapabilmeniz mümkün. Farklı olacak şekilde renk modları mevcut. Bunlar dinamik, standart ve film.

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Siyahlar konusuna parantez açmak gerekiyor. LCD bir panel kullanıldığı için siyahlar konusunda tam siyahları görmüyorsunuz. Siyah biraz daha griye dönük. Panel nedeniyle bunu görmemiz çok normal. Eğer OLED siyahlığı bekliyorsanız doğru üründe olmadığınızı söyleyebilirim.

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Kumandaya geldiğimizde de oldukça ergonomik bir kumanda görüyoruz. Kumanda üzerinde Netflix,Prime Video gibi platformların butonları bulunuyor. Bu butonlara tıklayıp direkt olarak uygulamalara giriş yapabilirsiniz.

Kumanda da mikrofon bulunuyor. Sesli komutlar verebiliyorsunuz. Bixby dijital asistan güzel işler başarabiliyor. Buradaki en büyük eksiklik Türkçe dil desteği olmaması. İngilizce olarak komutlar verdiğinizde televizyon isteğinizi gerçekleştiriyor.

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Güçle devam edelim. Ürün içerisinde dört çekirdekli AMR CA53 işlemcisi bulunurken GPU tarafında Mali G52 MC1 karşımıza çıkıyor.

Ürünü bu donanımlarla birlikte genel olarak akıcı çalışıyor ancak arada ağırlaşmaların olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu durum hem ürünün menüsünde hem de programlarda geçerli. Özellikle bu kendini tarayıcıda daha yoğun bir şekilde hissettiriyor.

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İşletim sistemi bu üründe Tizen olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un geliştirmiş olduğu bir işletim sistemi. Sunny markasında da Android, WebOS ve Tizen gibi işletim sistemleri televizyonlarda kullanılıyor. Farklı isteklere farklı seçenekler sunulabilmiş olması güzel.

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Tizenlı bu televizyonda uygulamarı uygulama mağazasından indirebiliyorsunuz. Uygulama sayısı olarak mağaza oldukça zengin. Buradaki en önemli detaylardan biri uygulamalar lisanslı olarak televizyon içerisinde yer alıyor. Bu sayede tam kalite içerik tüketebiliyorsunuz.

Tabii ki yeni çıkan uygulamalarda otomatik olarak uygulama marketine eklenebiliyor. Yeni uygulamaları kullanabiliyor olmak önemli.

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En merak edilen detaylardan biri telefon ekranı yansıtma konusu. Bu ürün bu desteğe sahip. Bu özelliğe sahip olan bütün telefonların ekranlarını televizyona yansıtabilirsiniz.

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Son olarak hoparlör konusuna değinelim. Üründe Dolby’nin geliştirşmiş olduğu 16W’lık hoparlörü bulunuyor. Ses yüksekliği ve netliği ortalama düzeylerde. Sizler isterseniz ses modlarını seçebilir hatta ekolayzer ayarı bile yapabilirsiniz.

Sizler Sunny markasının Tizen işletim sistemine sahip bu televizyonu hakkında neler düşünüyorsunuz?



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