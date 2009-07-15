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Super Talent 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu
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Kingston ve Patriot gibi firmalardan sonra 128GB kapasiteli USB bellek duyurusu yapan bir diğer isim de Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Super Talent oldu. Üretim teknolojilerinde gelişmeye bağlı olarak daha küçük paket boyutuna sahip daha yüksek kapasiteli NAND flash bellek yongalarının hazırlanabilmesi sayesinde sadece birkaç sene öncesine kadar kimilerimiz için hayal olan yüksek depolama kapasitesini artık USB bellek formunda satın alabilmek mümkün.

Super Talent tarafından Luxio serisi altında hazırlanan 128GB kapasiteli yeni USB bellek modeli sadece 77 x 21 x 10 mm boyutlarında. USB 2.0 ara birimiyle kullanılan ve AES-256 donanımsal şifreleme yeteneğine sahip olan bellek Windows ReadyBoost teknolojisini de desteliyor.

128GB'lık yüksek depolama kapasitesi ile dikkat çeken ve üç farklı renk seçeneği ile pazara sürüleceği belirtilen yeni bellek, ömür boyu garanti ve 349$'lık fiyat etiketiyle ay sonunda kullanıma sunulacak.

Super Talent 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu
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memanet 10 yıl
usb bellekte kapasitenin artması bence çok iyi ileride fiyatları düşüp yaygınlaşırsa çok iyi olur ben arkadaşa giderken harddiski söküp gidiyorum düşünsenize koskoca harddisk cebe girdi :)
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EhrimeN 10 yıl
Herhalde bi 5-10 yıl sonra arşivlerimizi bu küçük aletlerde taşırız.
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theyapici 10 yıl
bu kadar büyük kapasiteli belleği e sata yada usb3 ancak keser
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megaturk 10 yıl

Tamamen gereksiz...
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haqi 10 yıl
USB 2.0 ara birimyle uyumlu olan, AES-256 donanımsal şifrelemyeteneğine sahip olan ve Windows ReadyBoost teknolojisini destekleyen USB bellek ömür boyu garanti ile satışa sunuluyor.
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bluemad 10 yıl
bu kadar yüksek kapasiteli belleklerin bu saatten sonra artik usb 3.0 standart olmali...
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grafiker 10 yıl
yeah baby... Artık millet 1gb flash bellekleri promosyon olarak veriyordu zaten. Yalnız okuma ve yazma hızları ne dir buna film veya yüklü bir dosya atmak eziyet olmasın sonra :) Fiyat olarak yüksek gelebilir ama bence fiyat iyi gibi duruyor. Sonuçta yeni teknoloji yüksek fiyatla gelir bu iş böyle.
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