Super Talent 128GB kapasiteli yeni USB belleğini duyurdu

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Kingston ve Patriot gibi firmalardan sonra 128GB kapasiteli USB bellek duyurusu yapan bir diğer isim de Amerika merkezli depolama çözümleri üreticisi Super Talent oldu. Üretim teknolojilerinde gelişmeye bağlı olarak daha küçük paket boyutuna sahip daha yüksek kapasiteli NAND flash bellek yongalarının hazırlanabilmesi sayesinde sadece birkaç sene öncesine kadar kimilerimiz için hayal olan yüksek depolama kapasitesini artık USB bellek formunda satın alabilmek mümkün.

Super Talent tarafından Luxio serisi altında hazırlanan 128GB kapasiteli yeni USB bellek modeli sadece 77 x 21 x 10 mm boyutlarında. USB 2.0 ara birimiyle kullanılan ve AES-256 donanımsal şifreleme yeteneğine sahip olan bellek Windows ReadyBoost teknolojisini de desteliyor.

128GB'lık yüksek depolama kapasitesi ile dikkat çeken ve üç farklı renk seçeneği ile pazara sürüleceği belirtilen yeni bellek, ömür boyu garanti ve 349$'lık fiyat etiketiyle ay sonunda kullanıma sunulacak.

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