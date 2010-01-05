Super Talent, Chrome serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Chrome serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel işlemciler için hazırlanan 8GB ve 12GB kapasiteli yeni bellek kitleri modeline göre çift ve üç kanal bellek desteği sunuyorlar. 1600MHz'de çalışan ve 9-9-9-28 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kitlerinde çalışma gerilimi ise 1.65v olarak belirlenmiş.

- WP160UX8G9 - 8GB (4GB x 2) | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

- WB160T12G9 - 12GB (4GB x 3) | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

Super Talent tasarımı özel soğutucuyla donatılan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.