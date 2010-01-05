Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent, Chrome serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Super Talent, Chrome serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Chrome serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Intel işlemciler için hazırlanan 8GB ve 12GB kapasiteli yeni bellek kitleri modeline göre çift ve üç kanal bellek desteği sunuyorlar. 1600MHz'de çalışan ve 9-9-9-28 zamanlamalarıyla gelen yeni bellek kitlerinde çalışma gerilimi ise 1.65v olarak belirlenmiş.

- WP160UX8G9 - 8GB (4GB x 2) | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V
- WB160T12G9 - 12GB (4GB x 3) | 1600 MHz | CL 9-9-9-28 | 1.65V

Super Talent tasarımı özel soğutucuyla donatılan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Thehunt 9 yıl
G.Skill haberinden sonra ... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 9 yıl
kapasiteye lafım yok ama bu zamanlamalarla işi çoook zor ! ha fiyatları uygun olur o ayrı konu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim