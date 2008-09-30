Super Talent maliyet odaklı yeni SSD'ler hazırladı

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disk gamını yeni modellerle genişletiyor. Pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere sahip olduğu çok sayıda avantaj ve belkide en önemlisi, performans anlamında geliştirilebilir yapısı ile SSD'lerin önümüzdeki yıllarda an itibariyle yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alması bekleniyor.

Ciddi potansiyele sahip olduğu analistlerce sık sık dile getirilen SSD pazarına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Super Talent, Master Drive çatısı altında hazırladığı LX modellerini duyurdu. 2.5" boyutunda olan ve SATA-II arabirimini kullanan yeni disklerin 1 milyon saatlik çalışma ömrüne sahip olduğu ve 64GB/128GB'lık iki farklı depolama alternatifine sahip olduğu belirtiliyor.

Super Talent'ın yeni diskleri maliyet gözetilerek hazırlandığı için MLC tipi NAND flash yongalarını kullanıyor. SLC tipi NAND yongalara göre özellikle yazma hızı açısından bir miktar geride kalan MLC NAND yongalar daha düşük maliyetle daha yüksek depolama alanı elde edilmesine olanak tanıyabiliyor. Gelen bilgilere göre Super Talent'ın yeni modelleri 100MB/sn okuma ve 40MB/sn yazma hızlaırna sahip.

1 yıllık garanti ile önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak Master Drive LX serisi yeni SSD'lerden 64GB'lık modelin 179$, 128GB'lık modelin ise 299$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olması bekleniyor.