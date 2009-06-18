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Super Talent, Master Drive SX serisi SSD'lerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Master Drive SX serisi SSD'lerini kullanıma sunuyor
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PCIe ara birimini kullanan yüksek performans odaklı SSD örneklerini Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunan Super Talent, MasterDrive SX serisi yeni SSD'lerini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan yeni serisi dahilindeki SSD'ler modeline göre 64GB, 128GB ve 256GB'lık depolama kapasitesi sunuyorlar ve MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve yüksek performans için 128MB'lık tampon bellekle donatılan MasterDrive SX serisi yeni SSD'lerin 8 kanallı kontrolcü ile donatıldıkları belirtiliyor. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan yeni SSD'lerden 64GB'lık modelin 200MB/sn'lik okuma ve 120MB/sn'lik yazma hızlarını diğer iki modelin ise 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarını destekledikleri açıklandı.

Bekleme durumunda 0.15 Watt, okuma durumunda ise 0.5 Watt güç tükettikleri belirtilen yeni SSD'lerden 128GB'lık modelin Amerika pazarında 359$'lık fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.


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1963bursa 10 yıl
Haberde verilen fiyattan satışa sunamazlar, fiyatlar epey düştü. Eminim çok daha ucuz olacaktır.
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daysleeperxp 10 yıl
320Gb'ı 150$ olsun söz alıcam.
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St Batuhan 10 yıl
cidden okuma ve yazma hızları falan çok başarılı umarım fiyat daha cabuk ucuzlar cünkü o fiyata 2tb lık hdd alınabilir
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tworule 10 yıl
SSD'ler hala sorunlu. bu fiyatı verip sonradan sorunlarla uğraşmak hiç mantıklı gelmiyor.
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SupermanPrime 10 yıl
okuma ve yazma hızları gayet güzel ve fiyatıda iyi denilebilecek bi seviyede fakat hala albenisi pek yok :D
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