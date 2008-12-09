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Super Talent, UltraDrive serisi yeni SSD modellerini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, UltraDrive serisi yeni SSD modellerini gösterdi
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Bellek üreticisi Super Talent, UltraDrive serisi yeni katı hâl disklerini (SSD) gösterdi. Profesyonel kullanıma yönelik olarak hazırlanan 2.5" boyutundaki SSD'ler, kullandıkları NAND türüne göre iki gruba ayrılıyor. Zira UltraDrive LE serisi dahilindeki modeller daha yüksek performans için SLC (single-level cell), UltraDrive ME serisi modeller ise daha yüksek depolama kapasitesi için MLC (multi-level cell) türü flash yongası kullanıyor.

Super Talent tarafından açıklanan detaylara göre, UltraDrive LE serisi 230MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma, UltraDrive M2 serisi modeller ise 200MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. SATA-II arabirimini kullanan ve 1 milyon saatlik kullanım ömrüne sahip olan katı hâl disklerinin 1 yıllık garanti ile Ocak ayında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

UltraDrive LE serisinin 16-128GB arası, ME serisin ise 256GB'a kadar farklı kapasite alternatifleriyle geleceği ifade edilirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Super Talent, UltraDrive serisi yeni SSD modellerini gösterdi
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gunman233 10 yıl
16 gb'lık MLC modeli uygun fiyata olsa da alsak bari XP veya vista kurabiliriz. Verilerimiz zaten harici hdd'de veya 16'' ve üzeri laptoplarda çift hdd yuvası var zaten.
Bıktım bu mekanik Hdd'lerden sürünüyor...
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İstanbul Beyefendisi 10 yıl
Fiyat kesin çok uçuk olacaktır. SSD ler hala fiyat ve kapasite olarak hdd lerin epey gerisinde. Gelecek yıllarda fiyatlarının düşmesini umuyorum.
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max975 10 yıl
ssd ler çok güzeller ve iyiler ama şu an alınası ürünler değiller
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