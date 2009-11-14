Super Talent yüksek performans sınıfı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent yüksek performans sınıfı için hazırlandığı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. Firmanın yarıamatör ve profeyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yeni bellek kartlarının, 600x performans derecelendirmesine sahip olduğu ve 90MB/sn hızında veri transfer sürati sunabildikleri açıklandı.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı yeni bellek kartlarının, CompactFlash 4.1 standartları temelinde hazırlandığı ayrıca "tak ve kullan" özelliğini destekledikleri açıklandı. 36.4 x 42.8 x 3.3mm boyutlarındaki yeni bellek kartlarının ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şu an için net herhangi bir açıklama yapılmadı.