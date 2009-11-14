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Super Talent yüksek performans sınıfı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent yüksek performans sınıfı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent yüksek performans sınıfı için hazırlandığı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. Firmanın yarıamatör ve profeyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yeni bellek kartlarının, 600x performans derecelendirmesine sahip olduğu ve 90MB/sn hızında veri transfer sürati sunabildikleri açıklandı.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı yeni bellek kartlarının, CompactFlash 4.1 standartları temelinde hazırlandığı ayrıca "tak ve kullan" özelliğini destekledikleri açıklandı. 36.4 x 42.8 x 3.3mm boyutlarındaki yeni bellek kartlarının ay içerisinde satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şu an için net herhangi bir açıklama yapılmadı.


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the_guardian87 10 yıl
@tuzunoglu
süper yorum :))
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artenis 10 yıl
O kapasiteye 600X , umarım oyledır, 200X idare ederken bu iyi olur aslıvarsa,
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tuzunoglu 10 yıl
12dk'da hafızayı doldurabilme yeteneği var demekki :)
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sertacaygun 10 yıl
90MB saniyede, makinadan bile hızlıdır bu....
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TELESCOPE 10 yıl
zaman kazandıran
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