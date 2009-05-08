SuperMicro, Atom işlemcili yeni sunucusunu gösterdi

Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı anakartlarla özellikle kurumsal pazarda oldukça iddialı olan Supermicro, Intel Atom işlemcili yeni sunucusunu duyurdu. Düşük güç tüketimine sahip yeni sistemin özellikle maliyet-odaklı depolama ve ağ uygulamalarıyla, eposta sunucusu gibi kullanım alanları için geliştirildiği belirtiliyor. X7SLA-L kod adını taşıyan yeni platform, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya Atom 330 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.
Kullandığı yonga seti itibariyle yine Intel tarafından geliştirilen GMA 950 IGP'sine (entegre grafik işlem birimi) sahip olan sistemde dört adet SATA konnektörünün yer aldığı ve RAID 0, 1, 5 ve 10 konfigürasyonlarının desteklendiği belirtiliyor. 2GB'a kadar bellek desteği sunan ayrıca tek/çift Gigabit Ethernet seçenekleri ile tercih edilebilen sistemde 7 adet USB 2.0 konnektörünün bulunduğu belirtiliyor. SuperMicro X7SLA-L'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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aslında kullanım alanına göre çok başarılı bir sistem. sadece dosya sunan serverlarda zaten işlemci sadece southbridge gözkulak oluyor böylece az elektrik harcayan düşük maliyetli serverlar kurulabilir. tabi komplike database yönrtmrsini beklememek lazım.
ayrıca kimi sadece 6000dolara gigacell 180gflop luk işlem kartı alır takar
us.fixstars.com/...[hardware][fixstars]=1
o zaten yapıldı :D
pentium II 300mhz
128mb sd ram
40 gb hdd
gece lambvası led
pupy linux kurulu. transmission çatır çatır çekiyor torrentleri. u torrent halt etsin vnc ile kontrol ediyorum ayrıca kendi yazdığım uygulama ile direkt torren indirmelerini başlıyor. sessiz sadece85 watt harcıyor.
Celeron 'dan sunucu olurmu.
özelliklerini okuyunca anladımki sınırlı iş yükünde verimli olacak bir model peki bundan birden fazla kullanarak daha zor işlerde kullanabilirmiyiz?