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SuperMicro, Atom işlemcili yeni sunucusunu gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SuperMicro, Atom işlemcili yeni sunucusunu gösterdi
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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı anakartlarla özellikle kurumsal pazarda oldukça iddialı olan Supermicro, Intel Atom işlemcili yeni sunucusunu duyurdu. Düşük güç tüketimine sahip yeni sistemin özellikle maliyet-odaklı depolama ve ağ uygulamalarıyla, eposta sunucusu gibi kullanım alanları için geliştirildiği belirtiliyor. X7SLA-L kod adını taşıyan yeni platform, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya Atom 330 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle yine Intel tarafından geliştirilen GMA 950 IGP'sine (entegre grafik işlem birimi) sahip olan sistemde dört adet SATA konnektörünün yer aldığı ve RAID 0, 1, 5 ve 10 konfigürasyonlarının desteklendiği belirtiliyor. 2GB'a kadar bellek desteği sunan ayrıca tek/çift Gigabit Ethernet seçenekleri ile tercih edilebilen sistemde 7 adet USB 2.0 konnektörünün bulunduğu belirtiliyor. SuperMicro X7SLA-L'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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XivA 10 yıl
krizin getirdiklerine bakın :) kimi 8 çekirdekli 10000 usd ssd li sunucu kurar kimi gariban da atom :D
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husNUKE 10 yıl
işe yarayabilir, surekli download ve upload yapıyorum, sistem 24 saat açık, elektrik konusunda vicdanım sızlıyor, gereksiz yere sistem çalışmış oluyor, bunun gibi kücük bir sunucum olsa, upload ve download işlerini yapsa elektrik israfından kurtulmuş olurum
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ReBeR 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

krizin getirdiklerine bakın :) kimi 8 çekirdekli 10000 usd ssd li sunucu kurar kimi gariban da atom :D


aslında kullanım alanına göre çok başarılı bir sistem. sadece dosya sunan serverlarda zaten işlemci sadece southbridge gözkulak oluyor
böylece az elektrik harcayan düşük maliyetli serverlar kurulabilir. tabi komplike database yönrtmrsini beklememek lazım.
ayrıca kimi sadece 6000dolara gigacell 180gflop luk işlem kartı alır takar


us.fixstars.com/...[hardware][fixstars]=1



Orjinalden alıntı: husNUKE

işe yarayabilir, surekli download ve upload yapıyorum, sistem 24 saat açık, elektrik konusunda vicdanım sızlıyor, gereksiz yere sistem çalışmış oluyor, bunun gibi kücük bir sunucum olsa, upload ve download işlerini yapsa elektrik israfından kurtulmuş olurum


o zaten yapıldı :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


pentium II 300mhz
128mb sd ram
40 gb hdd
gece lambvası led


pupy linux kurulu. transmission çatır çatır çekiyor torrentleri. u torrent halt etsin vnc ile kontrol ediyorum ayrıca kendi yazdığım uygulama ile direkt torren indirmelerini başlıyor. sessiz sadece85 watt harcıyor.

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Netscout 10 yıl
Atom ile ilgili gereksiz bir haber daha :D
Celeron 'dan sunucu olurmu.
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sertacaygun 10 yıl
Sanmıyorum hocam. Anca sunucuyla bir bilgisayar arasında veri transferi yapmak için kullanılabilir. Pek birşey beklememek gerekir.
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Confusion 10 yıl
atom işlemcisinden sunucu hiç aklıma gelmemişti! demekki gözümde çok sınırlıymış işlemci


özelliklerini okuyunca anladımki sınırlı iş yükünde verimli olacak bir model peki bundan birden fazla kullanarak daha zor işlerde kullanabilirmiyiz?
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