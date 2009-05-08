SuperMicro, Atom işlemcili yeni sunucusunu gösterdi

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Sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı anakartlarla özellikle kurumsal pazarda oldukça iddialı olan Supermicro, Intel Atom işlemcili yeni sunucusunu duyurdu. Düşük güç tüketimine sahip yeni sistemin özellikle maliyet-odaklı depolama ve ağ uygulamalarıyla, eposta sunucusu gibi kullanım alanları için geliştirildiği belirtiliyor. X7SLA-L kod adını taşıyan yeni platform, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya Atom 330 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle yine Intel tarafından geliştirilen GMA 950 IGP'sine (entegre grafik işlem birimi) sahip olan sistemde dört adet SATA konnektörünün yer aldığı ve RAID 0, 1, 5 ve 10 konfigürasyonlarının desteklendiği belirtiliyor. 2GB'a kadar bellek desteği sunan ayrıca tek/çift Gigabit Ethernet seçenekleri ile tercih edilebilen sistemde 7 adet USB 2.0 konnektörünün bulunduğu belirtiliyor. SuperMicro X7SLA-L'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.