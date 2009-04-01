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SuperTalent'dan RAIDDrive serisi 2TB kapasiteli PCIe SSD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SuperTalent'dan RAIDDrive serisi 2TB kapasiteli PCIe SSD
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Bellek ve depolama çözümleri üzerine faaliyet gösteren üreticilerin PCIe tabanlı SSD çözümlerine olan ilgisi giderek artıyor. Fusion-io ile başlayan OCZ ile devam eden ve en son PhotoFast firmasının katıldığı PCIe SSD üretimine Amerika merkezli donanım üreticilerinden SuperTalent da dahili oluyor. Firmanın RAIDDrive olarak isimlendirdiği PCIe tabanlı SSD depolama çözümleri hem yüksek kapasiteleri hem de yüksek performans değerleriyle dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

PCIe x8 arabirimini kullanan ve modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları ile donatılan SSD modellerinde 2TB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinin olacağı bildiriliyor. Kart üstü DRAM bellek birimine de sahip olan RAIDDrive serisi PCIe tabanlı yeni SSD'lerin 1.2GB/sn ve 1.3GB/sn'lik yazma ve okuma hızlarına ulaşabildiği belirtiliyor.

RAIDDrive genel olarak üç ana kategori altında toplanacak;

- RAIDDrive ES - Yüksek performans sınıfı sunucuları hedef alıyor. Sanallaştırma ve veri tabanı uygulamalarının yoğun olduğu operasyonlar için ideal olduğu belirtiliyor.
- RAIDDrive WS - İş istasyonlarını hedef alıyor. Özellikle tasarım, animasyon, bilimsel aplikasyonların çalıştırıldığı, simülasyonların yapıldığı sistemler için ideal olduğu belirtiliyor.
- RAIDDrive GS - Oyuncular, doğal olarak yüksek performans tutkunu son kullanıcılar hedefleniyor.

SuperTalent'ın RAIDDrive serisi PCIe tabanlı yeni SSD'lerinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatlandırma politikası hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

SuperTalent'dan RAIDDrive serisi 2TB kapasiteli PCIe SSD
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XivA 10 yıl
aman fiyat falan yazmamışlar allahtan, 3-5 sene daha bu performanstaki ürünlere lütfen firmayı arayınız yazsınlar :))
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fotifoti 10 yıl
benn 8xraid 0 kullandım, sn de 550 mb felan okuyor. verdiği hazzı anlatamam :)))
1.2 gb da kendimizden geçmemiz olası demekki :P
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ozturert 10 yıl
100MB/sn disk bulunca seviniyoruz bu 1.2 GB'tan bahsediyor
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kjetlee 10 yıl
Henüz yaygın olarak kullanılmasa bile 2Tb kapasiteye ulaşmaları gerçekten çok güzel.
Kapasite olarak mevcut HDD ler ile eşit. Hız çok yukarlarda.
Bir de fiyatları uygun olsa süper olacak.
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Huzur_02 10 yıl
Bugün okuduğum en güzel haberdi... tşk..
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venom88 10 yıl
1.2GB/sn okuma ve 1.3GB/sn'lik yazma oranları ile gerçekten inanılmaz bir performans şu an için sadeçe kurumsal yerlere hitap ediyor ama teknolojik olarak bunların yapılması güzel bize hitap etçeği zamanda gelçektir :)
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max975 10 yıl
ne bu fiyatıyla herhalde...
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler,sonsuza uzanan bir teknolojinin tutsağı oldukgittik
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virtuoz065 10 yıl
Alacaksın iki tane WD Caviar black 500gb; yapacaksın güzel bir raid ve bakacaksın keyfine.... Arkadaşın dedidiği gibi şimdi bunu 2000$ a satarlar; kim alacak acep?
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Rusty 10 yıl
çoğu anakartta hala pci-e 8x slotu yok...
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sertacaygun 10 yıl
Hard Disk'ler işimi görüyor, Hard Disk'leri seviyorum...
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