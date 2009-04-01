SuperTalent'dan RAIDDrive serisi 2TB kapasiteli PCIe SSD

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Bellek ve depolama çözümleri üzerine faaliyet gösteren üreticilerin PCIe tabanlı SSD çözümlerine olan ilgisi giderek artıyor. Fusion-io ile başlayan OCZ ile devam eden ve en son PhotoFast firmasının katıldığı PCIe SSD üretimine Amerika merkezli donanım üreticilerinden SuperTalent da dahili oluyor. Firmanın RAIDDrive olarak isimlendirdiği PCIe tabanlı SSD depolama çözümleri hem yüksek kapasiteleri hem de yüksek performans değerleriyle dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

PCIe x8 arabirimini kullanan ve modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları ile donatılan SSD modellerinde 2TB'a kadar farklı kapasite seçeneklerinin olacağı bildiriliyor. Kart üstü DRAM bellek birimine de sahip olan RAIDDrive serisi PCIe tabanlı yeni SSD'lerin 1.2GB/sn ve 1.3GB/sn'lik yazma ve okuma hızlarına ulaşabildiği belirtiliyor.

RAIDDrive genel olarak üç ana kategori altında toplanacak;

- RAIDDrive ES - Yüksek performans sınıfı sunucuları hedef alıyor. Sanallaştırma ve veri tabanı uygulamalarının yoğun olduğu operasyonlar için ideal olduğu belirtiliyor.

- RAIDDrive WS - İş istasyonlarını hedef alıyor. Özellikle tasarım, animasyon, bilimsel aplikasyonların çalıştırıldığı, simülasyonların yapıldığı sistemler için ideal olduğu belirtiliyor.

- RAIDDrive GS - Oyuncular, doğal olarak yüksek performans tutkunu son kullanıcılar hedefleniyor.

SuperTalent'ın RAIDDrive serisi PCIe tabanlı yeni SSD'lerinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatlandırma politikası hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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