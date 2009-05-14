SUPoX'un P55 yonga setli anakartı tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor

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Özellikle AMD'nn Athlon64 işlemcileriyle çıkış yaptığı dönemde, adını sıkça duyduğumuz anakart üreticilerinden birisi olan Epox'un kapanmasından sonra firmadan ayrılan bazı mühendis ve yöneticiler tarafından kurulduğu daha önce gündeme gelen SUPoX, sessiz sedasız yeni model çalışmalarına devam ediyor. Firmanın detayları ilk defa gün ışığına çıkan en yeni modeli ise, yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Core i5 (Lynnfield) işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli AP55+GTR modeli oldu.

Core i5 işlemcilere ek olarak yine LGA1156 formunda olması beklenen 32nm Clarksfield işlemcilerine de destek vereceği belirtilen yeni anakart, ilk bakışta renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Komponent zengini olan ve adeta baskılı devre üzerinde boş bir noktanın bırakılmadığı anakart, DDR3-1333MHz bellek desteği sunan 4 adet DIMM slotuna sahip. Bu arada Core i7 anakartların aksine P55 yonga setli anakartlar, 4x DIMM slotuyla gelecek çünkü Core i5 işlemciler üç değil iki kanal bellek kontrolcüsüne sahip olacak.

SUPoX tarafından önümzüdeki ay Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında tanıtılması beklenen anakart üzeride üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Crossfire X desteği sunması beklenen anakartın SLI desteği sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz yaz döneminde yaptığı bir açıklamasında SLI teknolojisinin sadece Bloomfield platformu (Core i7 işlemci + X58 anakart) için kullanılabileceğini belirtmiş ve diğer çözümler için herhangi bir detay vermemişti.

SUPoX'un P55 yonga setli yeni anakartı AP55+GTR, pasif soğutmasıyla da dikkat çekiyor. Firma tarafından Q-Cool olarak isimlendirilen özel soğutma sisteminin kullanıldığı anakartta, P55 yonga setinin yanı sıra güç modülleri de soğutucu ile desteklenmiş. Tabii bilindiği üzere Intel, P55 ile birlikte tek yonga tasarımına geçiyor yani başta bellek kontrolcüsü olmak üzere önemli bazı özelliklerin işlemci üzerine alınması sonrasında Intel, Nvidia'nın güncel bazı çözümlerinde olduğu gibi tek yongalı tasarıma geçiyor.

SUPoX AP55+GTR'nin diğer özelliklerine baktığımızda ise karşımıza bazı ilginç detaylar da çıkmıyor değil. Profesyoneller için kart üstü güç, reset, clear CMOS butonları ve DeBUG LED gibi özelliklere sahip olan anakart ile kablosuz iletişim teknolojilerinden faydalanılabilmesi için opsiyonel olarak WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğinin de sunulacağı belirtiliyor. Bir adet eSATA ve çok sayıda SATA-II portu ile donatılan P55 yonga setli anakart aynı zamanda 8 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Entegre grafik özelliğine sahip işlemciler için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine de sahip olan SUPoX AP55-GTR'nin 3. çeyrekte pazara sunulması bekleniyor.