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SUPoX'un P55 yonga setli anakartı tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor

10 yıl
6,8b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SUPoX'un P55 yonga setli anakartı tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor
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Özellikle AMD'nn Athlon64 işlemcileriyle çıkış yaptığı dönemde, adını sıkça duyduğumuz anakart üreticilerinden birisi olan Epox'un kapanmasından sonra firmadan ayrılan bazı mühendis ve yöneticiler tarafından kurulduğu daha önce gündeme gelen SUPoX, sessiz sedasız yeni model çalışmalarına devam ediyor. Firmanın detayları ilk defa gün ışığına çıkan en yeni modeli ise, yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Core i5 (Lynnfield) işlemciler için hazırlanan P55 yonga setli AP55+GTR modeli oldu.

Core i5 işlemcilere ek olarak yine LGA1156 formunda olması beklenen 32nm Clarksfield işlemcilerine de destek vereceği belirtilen yeni anakart, ilk bakışta renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Komponent zengini olan ve adeta baskılı devre üzerinde boş bir noktanın bırakılmadığı anakart, DDR3-1333MHz bellek desteği sunan 4 adet DIMM slotuna sahip. Bu arada Core i7 anakartların aksine P55 yonga setli anakartlar, 4x DIMM slotuyla gelecek çünkü Core i5 işlemciler üç değil iki kanal bellek kontrolcüsüne sahip olacak.

SUPoX tarafından önümzüdeki ay Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında tanıtılması beklenen anakart üzeride üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. Crossfire X desteği sunması beklenen anakartın SLI desteği sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz yaz döneminde yaptığı bir açıklamasında SLI teknolojisinin sadece Bloomfield platformu (Core i7 işlemci + X58 anakart) için kullanılabileceğini belirtmiş ve diğer çözümler için herhangi bir detay vermemişti.

SUPoX'un P55 yonga setli yeni anakartı AP55+GTR, pasif soğutmasıyla da dikkat çekiyor. Firma tarafından Q-Cool olarak isimlendirilen özel soğutma sisteminin kullanıldığı anakartta, P55 yonga setinin yanı sıra güç modülleri de soğutucu ile desteklenmiş. Tabii bilindiği üzere Intel, P55 ile birlikte tek yonga tasarımına geçiyor yani başta bellek kontrolcüsü olmak üzere önemli bazı özelliklerin işlemci üzerine alınması sonrasında Intel, Nvidia'nın güncel bazı çözümlerinde olduğu gibi tek yongalı tasarıma geçiyor.

SUPoX AP55+GTR'nin diğer özelliklerine baktığımızda ise karşımıza bazı ilginç detaylar da çıkmıyor değil. Profesyoneller için kart üstü güç, reset, clear CMOS butonları ve DeBUG LED gibi özelliklere sahip olan anakart ile kablosuz iletişim teknolojilerinden faydalanılabilmesi için opsiyonel olarak WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğinin de sunulacağı belirtiliyor. Bir adet eSATA ve çok sayıda SATA-II portu ile donatılan P55 yonga setli anakart aynı zamanda 8 kanal ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Entegre grafik özelliğine sahip işlemciler için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine de sahip olan SUPoX AP55-GTR'nin 3. çeyrekte pazara sunulması bekleniyor.


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scheitann 10 yıl
supox un zaten aylardır 790gx-gtr diye modeli var arkadaşlar yapmıyolar değil yapıyolar getiren yok
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Hirotaro 10 yıl
hmm demek Epox Mühendisliği var.
O zaman iş yapar bu firma
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cihangir151 10 yıl
görsel olarak güzel bir ahenk var fakat bana biraz fazla sıkısık gibi geldi özellikle kondanstörler her ne kadar katı olsalarda çok tıkız yerleştirilmiş yani ısı acıdan sorun olmaz umarım. bunu alanın iyi bir kasa secimi yapmış olması lazım tabi bence...
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TELESCOPE 10 yıl
ekonomik düşünce montajdada geçerlidir, paylaşım için teşekkürler
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sertacaygun 10 yıl
Sadece renk cümbüşü, okadar...
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Qrt_ 10 yıl
Yorumlara bakılırsa kimse kartı beğenmemiş, bence yorum yapmak için fiyatını ve overclock kabiliyetini öğrenmek lazım
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Epox geri döndü güzel haber.

AMD anakart'larını da bekliyoruz.
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punisher_1947 10 yıl
Sarı kırmızı iyimiş, ya. :))
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alcon11 10 yıl
benim epox nforce 4 ultra hala çatır çatır çalışıyor.
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Bullseye_F16 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

benim epox nforce 4 ultra hala çatır çatır çalışıyor.


Aynen. Benim de EPOX 8KRAI KT600 hala canavar gibi :D
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halepce 10 yıl
bence yerleşim açısından başarısız bir kart. Hem arkadaşın bahsettiği sata portu hem de IDE portlarının yerleşimi hoş olmamış.
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yc#1 10 yıl
Floppy ve IDE portlarını PCI yuvalara paralel yerleştirmeseler olmaz sanki !
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mustang805 10 yıl
iyi hoşta o sata portunun orda ne işi var
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tolgaciik 10 yıl

Orjinalden alıntı: mustang805

iyi hoşta o sata portunun orda ne işi var


E-Sata bağlantısını kısa kablo ile yapmak için.
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ataman1941 10 yıl
Güzel birşeye benziyor.Neden AMD için böyle şeyler yapmazlar anlamadım.AMD için board rengini bile uyduruktan yapıyorlar.
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