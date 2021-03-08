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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da Mart ayına özel fırsatlar

    Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte satışların yükselmesini bekleyen otomotiv temsilcileri birbiri ardına bahar kampanyalarını açıklıyor. Suzuki modellerinde de çeşitli fırsatlar mevcut.
    08 Mart 2021, 20:45 (19 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da Mart ayına özel fırsatlar
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    Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını açıkladı.

    Kampanya kapsamında, ortalama 4,1 litre yakıt tüketimi sunan ve zengin standart güvenlik donanım özellikleri bulunan otomatik vitesli Suzuki Swift Hibrit'e 189 bin 900 TL satış fiyatıyla sahip olunabiliyor.

    80 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz avantajı da Swift Hibrit'in mart ayı ayrıcalıkları arasında yer alırken, Suzuki, 4x4 teknolojisini Mart ayında otomobil severlere cazip fiyatlarla sunmayı da sürdürüyor.

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    '4x4 Bizden' uygulaması kapsamında 4x2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4x4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Seat Türkiye'den yeni model atağı: Seat Tarraco ve Cupra Formentor yakında geliyor"

    Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

    Böylece, dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

    Türkiye'de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    electrun (test test) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elin amerikalisi 30 yildir hybrid kullaniyor alan satan memnun. Hybridler daglari asiyor ubere cikiyor. Bizde hala ayni maval: hybrid cok yakiyur



    Nette 2 yorum okuyup hybrid cok yakiyor diye slogan atmakla olmuyor. Mild hybrid diye satilan blender motorlu sahte hybrid arablar ile gercekten hybrid araclari da karistirmayalim. Hybrid in olayi sehirici tasarruf. Sehirlerarasi deli suruslerde hybrid kaynakli ekstra yuk yuzunden normal aractan fazla yakma ihtimali bile var.



    Ama siz yine devam edebilirsiniz dizel dumani koklamaya
    Elin amerikalisi 30 yildir hybrid kullaniyor alan satan memnun. Hybridler daglari asiyor ubere cikiyor. Bizde hala ayni maval: hybrid cok yakiyur [resim]
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    Yanıtla +12
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corolla fiyatına Swift alırım bi dal.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yarisin tam hibritini beş yıl kullandım. Şu an Suzuki Baleno 1.2 cvt kullanıyorum. Yakıt olarak hibrite yakın bir tüketimi var. Suzuki 1.2 yarı hibrit toyatanın yeni tam hibritine yakın bir tüketim sağlayacaktır. Suzuki'nin 1.2 motorları çok başarılı motarlar. Toyatanın yeni nesil hibrit araçlarda kullandığı motorları bilmem fakat eski nesil motoru beş yıl kullanan biri olarak söylüyorum Suzuki daha başarılı.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    330 ney la ev al daha iyi
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    G glumerna (hiko baba) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corolla 180 e inmişken afedersin de babayı satar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    D derfgt (serkan mutlu) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) glumerna
    Güzel ve temiz bir özet
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    C Clusive 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar güzel araçlar var ve insanların basit gördüğü bu modellere dokunamamak...
    Yanıtla +1
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    electrun (test test) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elin amerikalisi 30 yildir hybrid kullaniyor alan satan memnun. Hybridler daglari asiyor ubere cikiyor. Bizde hala ayni maval: hybrid cok yakiyur



    Nette 2 yorum okuyup hybrid cok yakiyor diye slogan atmakla olmuyor. Mild hybrid diye satilan blender motorlu sahte hybrid arablar ile gercekten hybrid araclari da karistirmayalim. Hybrid in olayi sehirici tasarruf. Sehirlerarasi deli suruslerde hybrid kaynakli ekstra yuk yuzunden normal aractan fazla yakma ihtimali bile var.



    Ama siz yine devam edebilirsiniz dizel dumani koklamaya
    Yanıtla +12
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20'yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.




    Böylece, dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

    Komik gerçekten. O araba 6-7 litreden aşağı yakmayacak, tamamen reklam kandırmacası. Corolla Hibrit'de 3.3 yakıyor sözde ama 8 litrenin altına düşmüyor sakin kullanımda. Gitmemesi de cabası.
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 17 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Hibrit denen saçmalık zaten tamamen oyalamaca plug in hybrid yine neyse şehiriçinde kurtarıyor ama batarya fyatları bu hızla düşmeye devam ederse 3-4 seneye BEV den pahalı bir teknoloji haline gelecek 2025 den sonra kimse hybrid üretmez. Toyota katıhal batarya iddiaları doğrudur umarım yoksa Japonlar şuanda çok geride BEV konusunda.
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    D deserthawk 7 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Corolla hibrit İzmir şehiriçi kullanım 5.2 lt/100 km. ortalama hız 29-30 km/h. Şehiriçinde 8 lt yakmak için hiç dikkat etmemek lazım.

    Fakat bu araçla uzun yola gitmek tam bir işkence.
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    murphy adam (hasan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Hocam emin misin? Bence senin sürüşünde sıkıntı var. Ben şehirlerarası bile 5 kişi ve tam yüklüyken ortalama süratin 90+ km/s olduğu sürüşte (genelde 120-130 yaptım, ara sıra kasaba ışıkları dur kalkları oldu) 4,5 lt/100km seviyesine bile çıkartamadım. Şehiriçinde de 3,3 lt/100km seviyesinde sürdüm. Ama swift için dediklerine katılıyorum, sözüm ona hibrit bi araba.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corolla fiyatına Swift alırım bi dal.
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