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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat Türkiye'den yeni model atağı: Seat Tarraco ve Cupra Formentor yakında geliyor

    Yapılan açıklamaya göre Seat Tarraco ilk çeyrekte, Cupra Formentor ise Nisan ayında Türkiye'de olacak. Ocak'ta satışa sunulan yeni nesil Leon'da ise hedef düşük ÖTV diliminde kalmak.
    08 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 21 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    7

    Seat Türkiye'den yeni model atağı: Seat Tarraco ve Cupra Formentor yakında geliyor
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    2020 yılında Türkiye'deki satışlarını artırarak başarılı bir grafik çizen Seat, dördüncü nesil Leon ile yeni model atağını başlatmıştı. İspanyol marka bu atağı 2021 yılında da sürdürecek.

    Seat Türkiye Satış Müdürü Seda Erdem, yaptığı açıklamada ilk çeyrekte markanın en büyük SUV modeli Tarraco'yu satışa sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdem, "7 koltuklu seçeneği de olan Tarraco ile SUV ailemiz tamamlanmış olacak. Yeni modellerimizin katkısıyla bu yılı satış adetleri anlamında daha yukarıda tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Avrupa'da e-HYBRID isimli şarj edilebilir hibrit seçeneğine bulunan Tarraco'nun fiyatı 31.390 euro'dan başlıyor.

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    Cupra Formentor Nisan'da Türkiye'de

    Aynı zamanda kendi başına bir marka haline gelen Cupra'nın da bu yıl içerisinde Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili bilgi de paylaşan Erdem, Cupra'nın ilk etapta Formentor modelini Türk tüketicisi ile buluşturacaklarını belirtti. Cupra markasına ilk etapta beş satış noktasından ulaşılabilecek. Cupra markası Nisan ayında Türkiye'ye gelecek ve ilk olarak Doğuş Oto Maslak'ta satışlara başlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Formentor'un 1.5 Eco TSI 150 beygir DSG motor seçeneği ile lanse edileceğini söyleyen Erdem, Cupra Ateca ve Cupra Leon modelleri ile Cupra'nın PHEV motor seçeneklerini ise özel sipariş ile satışa sunacaklarını aktardı.

    Leon'da hedef yüzde 50'lik ÖTV diliminde kalmak

    Leon modelinin fiyatını düşük ÖTV diliminde tutmak için yoğun mesai harcadıklarını da vurgulayan Erdem, döviz kurlarında artış olmazsa aracın ÖTV diliminin yükselmeyeceğini söyledi.

    Seda Erdem, "Burada amacımız Leon modelini en uygun koşullarda bu aracı sevenlerle buluşturmak ve satışa hızlı başlamaktı. Leon’a şu an çok yoğun bir talep alıyoruz. Euro kuru bu seviyelerde kaldığı sürece Leon’un mevcut motor ve donanım seçeneklerini yüzde 50’lik ÖTV diliminde tutmayı planlıyoruz. Fakat mevcut fiyatlarımız yüzde 50’lik dilimin üst seviyelerinde, bu nedenle 1.5 eTSI 150 bygir DSG gibi seçenekler geldiğinde üst vergi diliminde olacaktır" bilgisini paylaştı. 



    https://www.haberturk.com/seat-turkiye-den-yeni-model-atagi-haberler-2995340-ekonomi
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    cocainbar (Cocain bar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tarraco guzel arac alabilene vesselam. Gerci her evin onunde 2 arac vardi memlekette. Ben ne diyorum yaa herkes cok rahat alir.

    Bir keyif cayi yapayim.
    Tarraco guzel arac alabilene vesselam. Gerci her evin onunde 2 arac vardi memlekette. Ben ne diyorum yaa herkes cok rahat alir. Bir keyif cayi yapayim...
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    Yanıtla +30
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    TheCaliph_ 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Paran varsa Tarraco
    Paran yoksa ..rraco
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    GlowZone 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cupranın satis fiyati 31 bin euro.



    Gelisi buraya kafadan 280 K zaten.



    %50 otv ekle 280 e 140 oradan vergi geldi.



    %50 KDV ekle 140 ta oradan geldi 560 bin oldu bile.



    Hadi %30 KDV olsun 84 bin TL KDV geldi üstüne.



    Anahtar teslim vs ler eklemedik daha.



    504 milyar yapti %30 KDV olursa.



    %50 KDV olursa 560 M.







    Kdv yi ötv yi yazarken parmaklarım yazmak istemedi.







    Alırken 1 tane daha aldın sayılır zaten.







    Keşke bunları indirseler de millet gönül rahatlığıyla alabilse amaa nerdeee.







    Alan alır ama çoğu kişi alamaz bunu galericiler basta olmak üzere alan kişiler bu turde insanlar olur 500 K yoksa kasmaya gerek yok o yüzden .
    Cupranın satis fiyati 31 bin euro. Gelisi buraya kafadan 280 K zaten. %50 otv ekle 280 e 140 oradan vergi geldi.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SnHerbokolog (A ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım çok güzel
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    “DSG”
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    slowfood (Slow Food) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş araba isimlerini bulanlar Türkçe bilen şahıslar mı diye düşünmeye başladım.



    Seat Tarraco

    Renault Arkana

    Cupra Formentor



    Ne demek istiyorlar diye düşünüp duruyorum.
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    TheCaliph_ 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Paran varsa Tarraco
    Paran yoksa ..rraco
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    rasterx 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cupra nin jantları bizden arkadaşlar.
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    GlowZone 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cupranın satis fiyati 31 bin euro.



    Gelisi buraya kafadan 280 K zaten.



    %50 otv ekle 280 e 140 oradan vergi geldi.



    %50 KDV ekle 140 ta oradan geldi 560 bin oldu bile.



    Hadi %30 KDV olsun 84 bin TL KDV geldi üstüne.



    Anahtar teslim vs ler eklemedik daha.



    504 milyar yapti %30 KDV olursa.



    %50 KDV olursa 560 M.







    Kdv yi ötv yi yazarken parmaklarım yazmak istemedi.







    Alırken 1 tane daha aldın sayılır zaten.







    Keşke bunları indirseler de millet gönül rahatlığıyla alabilse amaa nerdeee.







    Alan alır ama çoğu kişi alamaz bunu galericiler basta olmak üzere alan kişiler bu turde insanlar olur 500 K yoksa kasmaya gerek yok o yüzden .
    Yanıtla +4
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    cocainbar (Cocain bar) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tarraco guzel arac alabilene vesselam. Gerci her evin onunde 2 arac vardi memlekette. Ben ne diyorum yaa herkes cok rahat alir.

    Bir keyif cayi yapayim.
    Yanıtla +30
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    D Dellialli 23 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Almanya'da insanların VW golf yerine üzeirne 5-6 bim birim para ekleyerek aldıkları araçlar acaba memlekette ne kadar?
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne ilginçtir ki VW grubu tüm silahlarını oynuyor ve bir şekilde satıyor. Örneğin Renault uzun bir süre SUV modeli getirmedi, Nissan ile ters düşmemek için getirmedi..
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