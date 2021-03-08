Seat Türkiye'den yeni model atağı: Seat Tarraco ve Cupra Formentor yakında geliyor

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2020 yılında Türkiye'deki satışlarını artırarak başarılı bir grafik çizen Seat, dördüncü nesil Leon ile yeni model atağını başlatmıştı. İspanyol marka bu atağı 2021 yılında da sürdürecek.

Seat Türkiye Satış Müdürü Seda Erdem, yaptığı açıklamada ilk çeyrekte markanın en büyük SUV modeli Tarraco'yu satışa sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdem, "7 koltuklu seçeneği de olan Tarraco ile SUV ailemiz tamamlanmış olacak. Yeni modellerimizin katkısıyla bu yılı satış adetleri anlamında daha yukarıda tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Avrupa'da e-HYBRID isimli şarj edilebilir hibrit seçeneğine bulunan Tarraco'nun fiyatı 31.390 euro'dan başlıyor.

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Cupra Formentor Nisan'da Türkiye'de

Aynı zamanda kendi başına bir marka haline gelen Cupra'nın da bu yıl içerisinde Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili bilgi de paylaşan Erdem, Cupra'nın ilk etapta Formentor modelini Türk tüketicisi ile buluşturacaklarını belirtti. Cupra markasına ilk etapta beş satış noktasından ulaşılabilecek. Cupra markası Nisan ayında Türkiye'ye gelecek ve ilk olarak Doğuş Oto Maslak'ta satışlara başlanacak.

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Formentor'un 1.5 Eco TSI 150 beygir DSG motor seçeneği ile lanse edileceğini söyleyen Erdem, Cupra Ateca ve Cupra Leon modelleri ile Cupra'nın PHEV motor seçeneklerini ise özel sipariş ile satışa sunacaklarını aktardı.

Leon'da hedef yüzde 50'lik ÖTV diliminde kalmak

Leon modelinin fiyatını düşük ÖTV diliminde tutmak için yoğun mesai harcadıklarını da vurgulayan Erdem, döviz kurlarında artış olmazsa aracın ÖTV diliminin yükselmeyeceğini söyledi.

Seda Erdem, "Burada amacımız Leon modelini en uygun koşullarda bu aracı sevenlerle buluşturmak ve satışa hızlı başlamaktı. Leon’a şu an çok yoğun bir talep alıyoruz. Euro kuru bu seviyelerde kaldığı sürece Leon’un mevcut motor ve donanım seçeneklerini yüzde 50’lik ÖTV diliminde tutmayı planlıyoruz. Fakat mevcut fiyatlarımız yüzde 50’lik dilimin üst seviyelerinde, bu nedenle 1.5 eTSI 150 bygir DSG gibi seçenekler geldiğinde üst vergi diliminde olacaktır" bilgisini paylaştı.

https://www.haberturk.com/seat-turkiye-den-yeni-model-atagi-haberler-2995340-ekonomi

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