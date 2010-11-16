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Tablet savaşları kızışıyor; RIM, iPad ile Playbook için karşılaştırma videosu yayınladı

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden RIM; 2011 yılının ilk döneminde çıkarmayı hedeflediği Playbook'u en güçlü rakibi iPad'le kıyasladığı karşılaştırma videosunun Youtube'daki hesabı üzerinden yayınladı. Tablet pazarının lideriyle; Blackberry Playbook'u karşı karşıya getiren videoda; RIM, her iki cihazın tarayıcı performanslarını karşılaştırmış. Aynı ağ üzerinden yapılan testlerde Playbook, iPad'e büyük üstünlük kurduğu gözlerden kaçmıyor.

Fakat, her iki cihazda bağlantısını aynı ağ üzerinde gerçekleştirdiği için internet sayfalarının görüntülenmesinde işlemci ve belleği güçlü olan cihaz, diğerinden daha iyi bir performans sergileyeceği için Playbook'un çift çekirdekli işlemcisi ve belleğiyle, kendinden donanımsal açıdan daha güçsüz olan iPad'e üstünlük kurması oldukça normal.


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DH Misafiri 8 yıl
IPad e kucuk bir ek alinca flashinizdaki resimleri ipade yukleyebiliyorsunuz. YouTube den vidyolar zaten seyredebiliyorsunuz. Yanlis duymadiysam flash player destegi gelcekmis diolar AMA emin yanlis olmasin
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vertiqo 8 yıl
kesinlikle çok güzel bir cihaz olmuş. sabırsızlıkla bekliyorum. multitask ı müthiş yapmışlar. youtube da ayrıntılı gösterilmiş.
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DH Misafiri 8 yıl
elbette ki tek bir özelliğe bakarak cihazların kıyaslanması hatadır.bunun donanımsal özellikleri, yazılımsal özellikleri, verilen teknik destek, kullanılan malzemelerin kalitesi... vs bunların hepsine bakıp oyle kıyaslamak daha dogru olur diye düşünüyorum
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technogen 8 yıl
Donanim yazılım uyumu, geniş geliştirici kitlesi, sorunsuzluk, amacına uygun boyutlu ekran vs... hepsi ipad ı tarif ediyor.
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Batuist 8 yıl
herhalde yani donanım olarak üstünde daha iyi performans sergilemesi normal.. bu RIM cihazını ipade karşı üstün yapar..
tek eksiği ise yazılım desteği olur.
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UyGaR___ 8 yıl
Psp gibi bisey olmus yaptiklari. Tablet olarak en ideal boyut ipad bana kalirsa.
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rabbitweed 8 yıl
herkes anladi,Rim anlayamadi hala.App store a rakip cikarmadan cihazin 1000 takla atsa kimse bakmaz.
Halada nasil pazarlanir bilmiyorlar cihazlarini.Flash sitesi acarak hala arti puan kazanmaya calisiyorlar.Ipad disinda herkes flash acikyor artik,baska ipadin yapamadigi seyleri gosterde bilelim.Ayrica dual core ile o flash sayfasini okadar yavas calistirmissan helal olsun RIM'e,reklamini yaptigin ozellik daha tam hizda calistiramamissin.
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Klack 8 yıl

rabbitweed

herkes anladi,Rim anlayamadi hala.App store a rakip cikarmadan cihazin 1000 takla atsa kimse bakmaz.
Halada nasil pazarlanir bilmiyorlar cihazlarini.Flash sitesi acarak hala arti puan kazanmaya calisiyorlar.Ipad disinda herkes flash acikyor artik,baska ipadin yapamadigi seyleri gosterde bilelim.Ayrica dual core ile o flash sayfasini okadar yavas calistirmissan helal olsun RIM'e,reklamini yaptigin ozellik daha tam hizda calistiramamissin.


arkadaşın yazısıyla imzası %100 eşleşiyor Tebrikler!!
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