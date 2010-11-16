Tablet savaşları kızışıyor; RIM, iPad ile Playbook için karşılaştırma videosu yayınladı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden RIM; 2011 yılının ilk döneminde çıkarmayı hedeflediği Playbook'u en güçlü rakibi iPad'le kıyasladığı karşılaştırma videosunun Youtube'daki hesabı üzerinden yayınladı. Tablet pazarının lideriyle; Blackberry Playbook'u karşı karşıya getiren videoda; RIM, her iki cihazın tarayıcı performanslarını karşılaştırmış. Aynı ağ üzerinden yapılan testlerde Playbook, iPad'e büyük üstünlük kurduğu gözlerden kaçmıyor.

Fakat, her iki cihazda bağlantısını aynı ağ üzerinde gerçekleştirdiği için internet sayfalarının görüntülenmesinde işlemci ve belleği güçlü olan cihaz, diğerinden daha iyi bir performans sergileyeceği için Playbook'un çift çekirdekli işlemcisi ve belleğiyle, kendinden donanımsal açıdan daha güçsüz olan iPad'e üstünlük kurması oldukça normal.