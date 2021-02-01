Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Yeşil ekibin heyecanla beklenen orta segment kartı RTX 3060’ta ilk başlarda kullanılması beklenen GPU gün yüzüne çıktı.

Nvidia GA106-400

Hatırlayacağınız üzere RTX 3060’ın tanıtımı öncesinde 3840 CUDA çekirdeği taşıyan GA106-400’ün kullanılması bekleniyordu. Buna karşın son anda değişikliğe giden firma 3584 işlem birimi barındıran GA106-300’e yer vermişti.

Paylaşılan son görsel de GA16-400’e ait. Her birisi 2 GB kapasitedeki 6 adet 16 Gbps bellek ise yonganın etrafında sıralanmış durumda.

Tam Boyutta Gör

GA106-300 ile aynı görünüme sahip yonganın kullanılacağı PCB ise RTX 3060 Ti veya RTX 3050 Ti’a dönüştürülmeye müsait. Bununla birlikte RTX 3060 Ti’da 1’er GB kapasiteli 8 adet 14 Gbps bellek eşlik ediyor. Ayrıca GA104 ve GA106’nın aynı paketi paylaştığını belirtelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-ampere-ga106-400-gpu-pictured

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.