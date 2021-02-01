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    Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi

    GPU devinin RTX 3060’ta kullanılması beklenmesine karşın son dakikada değiştirdiği GPU gün yüzüne çıktı. Firma orta segment kartı RTX 3060’ta karşımıza GA106-300 yongasıyla çıkacak.
    01 Şubat 2021, 22:00 (2 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi
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    Yeşil ekibin heyecanla beklenen orta segment kartı RTX 3060’ta ilk başlarda kullanılması beklenen GPU gün yüzüne çıktı.

    Nvidia GA106-400

    Hatırlayacağınız üzere RTX 3060’ın tanıtımı öncesinde 3840 CUDA çekirdeği taşıyan GA106-400’ün kullanılması bekleniyordu. Buna karşın son anda değişikliğe giden firma 3584 işlem birimi barındıran GA106-300’e yer vermişti.

    Paylaşılan son görsel de GA16-400’e ait. Her birisi 2 GB kapasitedeki 6 adet 16 Gbps bellek ise yonganın etrafında sıralanmış durumda.

    Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi
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    GA106-300 ile aynı görünüme sahip yonganın kullanılacağı PCB ise RTX 3060 Ti veya RTX 3050 Ti’a dönüştürülmeye müsait. Bununla birlikte RTX 3060 Ti’da 1’er GB kapasiteli 8 adet 14 Gbps bellek eşlik ediyor. Ayrıca GA104 ve GA106’nın aynı paketi paylaştığını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-ampere-ga106-400-gpu-pictured Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    stokta olmayacağı için bizi ilgilendirmeyen kart. Belki 4000 serisi çıkınca okurum.
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    manohazim 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bulursak alırız
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    stokta olmayacağı için bizi ilgilendirmeyen kart. Belki 4000 serisi çıkınca okurum.
    Yanıtla +7
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