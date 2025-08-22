FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin FSR 4 yükseltme teknolojisi, bildiğiniz gibi DLSS'e kıyasla yalnızca yeni ekran kartlara destek veriyor. Ancak bu kısıtlama çok yakında kalkabilir. Bu hafta yaşanan GitHub kazasına göre, Radeon RX 7000 ve daha önceki serilerde çalışabilecek daha hafif bir FSR 4 sürümü keşfedildi.

FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı

Kaçıranlar için FSR 4'ün sunduğu en büyük gelişmeler arasında daha net doku işleme, bulanıklığın azaltılması ve 1440p ile 4K çözünürlükte gölgelenme sorunlarının minimuma indirilmesi bulunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları, görüntü kalitesi açısından DLSS 3'e yaklaşmayı başardı.

Sızıntıda yer alan yani daha hafif INT8 tabanlı sürümün ise RDNA 2 ve RDNA 3 mimarileri üzerinde çalışması planlanmış. Ancak bunun geliştirilme aşamasında mı bırakıldığı yoksa ileride yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşmedi.

Tam Boyutta Gör Şu an için, hafifletilmiş sürümün performans açısından FSR 4.0 ile aynı seviyede olmayacağını söyleyelim. Ancak özellikle RX7000 serisinde gördüğümüz modlama çalışmaları, FSR 4'ün daha yüksek işlem gücü gerektirse bile FSR 3'e göre daha iyi görüntü sağladığını ve yerel çözünürlüğü geride bıraktığını doğrulamıştı.

AMD FSR 4.0.2 ve FidelityFX SDK 2.0 yayınlandı 1 gün önce eklendi

Şu an için yeni FSR 4.0 hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Dolayısıyla yeni bir sızıntı veya AMD'den resmi bir duyuru gelene kadar beklememiz gerekecek. Son olarak AMD yakın tarihte FidelityFX SDK 2.0'ı da duyurdu. Bu yazılım geliştirme kiti, FSR entegrasyonunu kolaylaştırarak geliştiricilerin oyunlara doğrudan FSR 4 desteği eklemesini sağlayacak.

Kullanıcılar hâlihazırda FSR 3.1 destekli oyunlarda manuel olarak FSR 4'ü etkinleştirebiliyor. Ancak SDK 2.0 ile birlikte gelecek sürücülerde hem yükseltme hem de kare üretimi desteği, oyunlara daha doğal bir şekilde entegre edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

FSR 4 kaynak kodu sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: