    FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir

    AMD, yanlışlıkla GitHub'a yüklediği dosyalarla FSR 4'ün daha hafif bir sürümünü sızdırdı. Sızıntı, eski Radeon GPU'larda destek ihtimali taşıyor. İşte detaylar...

    FSR 4 kaynak kodu sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin FSR 4 yükseltme teknolojisi, bildiğiniz gibi DLSS'e kıyasla yalnızca yeni ekran kartlara destek veriyor. Ancak bu kısıtlama çok yakında kalkabilir. Bu hafta yaşanan GitHub kazasına  göre, Radeon RX 7000 ve daha önceki serilerde çalışabilecek daha hafif bir FSR 4 sürümü keşfedildi. 

    FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı

    Kaçıranlar için FSR 4'ün sunduğu en büyük gelişmeler arasında daha net doku işleme, bulanıklığın azaltılması ve 1440p ile 4K çözünürlükte gölgelenme sorunlarının minimuma indirilmesi bulunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları, görüntü kalitesi açısından DLSS 3'e yaklaşmayı başardı.

    Sızıntıda yer alan yani daha hafif INT8 tabanlı sürümün ise RDNA 2 ve RDNA 3 mimarileri üzerinde çalışması planlanmış. Ancak bunun geliştirilme aşamasında mı bırakıldığı yoksa ileride yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşmedi.

    FSR 4 kaynak kodu sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir Tam Boyutta Gör
    Şu an için, hafifletilmiş sürümün performans açısından FSR 4.0 ile aynı seviyede olmayacağını söyleyelim. Ancak özellikle RX7000 serisinde gördüğümüz modlama çalışmaları, FSR 4'ün daha yüksek işlem gücü gerektirse bile FSR 3'e göre daha iyi görüntü sağladığını ve yerel çözünürlüğü geride bıraktığını doğrulamıştı. 

    Şu an için yeni FSR 4.0 hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Dolayısıyla yeni bir sızıntı veya AMD'den resmi bir duyuru gelene kadar beklememiz gerekecek. Son olarak AMD yakın tarihte FidelityFX SDK 2.0'ı da duyurdu. Bu yazılım geliştirme kiti, FSR entegrasyonunu kolaylaştırarak geliştiricilerin oyunlara doğrudan FSR 4 desteği eklemesini sağlayacak.

    Kullanıcılar hâlihazırda FSR 3.1 destekli oyunlarda manuel olarak FSR 4'ü etkinleştirebiliyor. Ancak SDK 2.0 ile birlikte gelecek sürücülerde hem yükseltme hem de kare üretimi desteği, oyunlara daha doğal bir şekilde entegre edilecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

