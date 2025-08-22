FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı: Eski kartlara destek gelebilir

FSR 4 kaynak kodu yanlışlıkla sızdırıldı
Kaçıranlar için FSR 4'ün sunduğu en büyük gelişmeler arasında daha net doku işleme, bulanıklığın azaltılması ve 1440p ile 4K çözünürlükte gölgelenme sorunlarının minimuma indirilmesi bulunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları, görüntü kalitesi açısından DLSS 3'e yaklaşmayı başardı.
Sızıntıda yer alan yani daha hafif INT8 tabanlı sürümün ise RDNA 2 ve RDNA 3 mimarileri üzerinde çalışması planlanmış. Ancak bunun geliştirilme aşamasında mı bırakıldığı yoksa ileride yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşmedi.
Şu an için yeni FSR 4.0 hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Dolayısıyla yeni bir sızıntı veya AMD'den resmi bir duyuru gelene kadar beklememiz gerekecek. Son olarak AMD yakın tarihte FidelityFX SDK 2.0'ı da duyurdu. Bu yazılım geliştirme kiti, FSR entegrasyonunu kolaylaştırarak geliştiricilerin oyunlara doğrudan FSR 4 desteği eklemesini sağlayacak.
Kullanıcılar hâlihazırda FSR 3.1 destekli oyunlarda manuel olarak FSR 4'ü etkinleştirebiliyor. Ancak SDK 2.0 ile birlikte gelecek sürücülerde hem yükseltme hem de kare üretimi desteği, oyunlara daha doğal bir şekilde entegre edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.