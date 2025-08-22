Giriş
    Nvidia, Çin’in baskısı sonrası H20 GPU üretimini durduruyor

    H20 çipleri, ihracat onayına rağmen Çin pazarındaki belirsizlikle karşı karşıya. Bu bağlamda Nvidia, Çin’in H20 çiplerine yönelik ulusal güvenlik baskısı sonrası üretimini durduruyor.

    Nvidia, Çin’in baskısı sonrası H20 GPU üretimini durduruyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Çin’e özel olan yapay zeka çipi H20’nin üretimini durduruyor. Aktarılanlara göre şirket, Çin hükümetinin yerel teknoloji firmalarına H20 çiplerini satın almayı durdurmaları yönünde talimat vermesinin ardından tedarikçilerinden bazı üretim faaliyetlerini askıya almalarını istedi.

    Habere göre Nvidia, Amkor Technology ve Güney Koreli Samsung Electronics’ten H20 çiplerinin üretim ve paketleme süreçlerini durdurmalarını talep etti. Aynı zamanda şirketin Foxconn (Hon Hai) ile de H20 üretimiyle ilgili çalışmaları askıya alması için görüştüğü bildirildi.

    Çin, H20 çiplerine güvenmiyor

    Nvidia sözcüsü tarafından CNBC’ye yaptığı açıklamada “Pazar koşullarına uyum sağlamak için tedarik zincirimizi sürekli olarak yönetiyoruz” dedi. Öte yandan son gelişmeler H20 çiplerinin Çin pazarına dönüşünü belirsiz hale getirdi. ABD yönetimi ihracat lisanslarını onaylayacağını açıklamış, böylece Nisan ayında fiilen yasaklanan çiplerin Çin’e gönderilmesine olanak tanınmıştı.

    Ancak onayın ardından Çin kurumları H20’lerle ilgili ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle Nvidia’yı çağırmış ve çipler hakkında bilgi talep etmişti. Pekin, çiplerde uzaktan çalıştırılabilecek izleme teknolojisi veya “arka kapılar” bulunabileceğini iddia ediyor. Nvidia ise bu iddiaları yalanlamıştı.

    Çin, geçtiğimiz aylarda ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi büyük teknoloji şirketlerine H20 siparişlerini ulusal güvenlik incelemesi tamamlanana kadar durdurmaları yönünde bildirimde bulunmuştu. Çin’in H20 iddialarının bir nedeni de ülkenin yerli çip üretimini güçlendirmek. Yapay zeka şirketlerinin Çinli çipleri tercih etmesi isteniyor.

