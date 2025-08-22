Nvidia’nın en güçlü AI mimarisi TSMC’de geliştirilmeye başlandı

Rubin, TSMC bantlarında
Huang, şu anda Tayvan’da yaptığı ziyaret sırasında TSMC’de Rubin’in geliştirilme sürecini yakından inceledi. CEO’nun açıklamasına göre, Nvidia şimdiden Rubin için altı farklı çipi TSMC’de üretim bantlarına soktu. Bu çipler arasında yeni CPU ve GPU’lar, ölçeklenebilir NVLink Switch ve yenilikçi bir silikon fotonik işlemci bulunuyor.
Yeni mimaride bir diğer dikkat çekici yenilik ise chiplet tasarımı ve 4x retikül yaklaşımı. Bu, NVIDIA için bir ilk ve önceki Blackwell mimarisindeki 3.3x retikül tasarımına göre ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Uzmanlar, Rubin'in Hopper mimarisinde olduğu gibi nesiller arası büyük bir sıçrama yaratacağını öngörüyor. Rubin'in piyasaya çıkışı için 2026-2027 zaman çizelgesi öngörülüyor.