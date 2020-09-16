Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı

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Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merakla takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen ilk adım atıldı ve bugün Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk gönüllü uygulaması yapıldı.

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DHA'nın haberine göre, Türkiye'de ilk kez uygulanan koronavirüs aşısı Çin'de geliştirildi. Aşının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Uygulamanın Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

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Gelen haberlere göre bugün itibariyle Türkiye'de denenmeye başlanan aşının ilk dozu 1300'e yakın gönüllü sağlık çalışanına yapıldı. Koronavirüs aşısının ikinci dozunun 14 gün sonra yine aynı kişilere yapılacağı ve sonuçların Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını hala tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde yeni vaka ve vefat sayılarında artış gözlenirken başka ülkelerde de durum pek farklı değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, kısa süre önce İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki yeni vaka sayılarında keskin bir artış gözlendiğini belirtmişti.

https://www.dha.com.tr/saglikyasam/turkiyede-tarihi-gun-koronavirus-asisinda-ilk-gonullu-uygulamasi-yapildi/haber-1789050

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