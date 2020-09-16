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    Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı

    Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadelede bugün Türkiye özelinde tarihi bir an yaşandı. Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının Türkiye'deki ilk gönüllü uygulaması bugün yapıldı.
    51 dk. (Son Güncelleme: 31 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
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    Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı
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    Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merakla takip ediliyor. Uzun zamandır beklenen ilk adım atıldı ve bugün Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk gönüllü uygulaması yapıldı.

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    DHA'nın haberine göre, Türkiye'de ilk kez uygulanan koronavirüs aşısı Çin'de geliştirildi. Aşının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Uygulamanın Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül)"

    Gelen haberlere göre bugün itibariyle Türkiye'de denenmeye başlanan aşının ilk dozu 1300'e yakın gönüllü sağlık çalışanına yapıldı. Koronavirüs aşısının ikinci dozunun 14 gün sonra yine aynı kişilere yapılacağı ve sonuçların Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağı belirtiliyor.

    Koronavirüs salgını hala tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde yeni vaka ve vefat sayılarında artış gözlenirken başka ülkelerde de durum pek farklı değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, kısa süre önce İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki yeni vaka sayılarında keskin bir artış gözlendiğini belirtmişti.



    https://www.dha.com.tr/saglikyasam/turkiyede-tarihi-gun-koronavirus-asisinda-ilk-gonullu-uygulamasi-yapildi/haber-1789050 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lazer__ 48 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    "Türkiye'de ilk kez uygulanan koronavirüs aşısı Çin'de geliştirildi."

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    "Türkiye'de ilk kez uygulanan koronavirüs aşısı Çin'de geliştirildi." ...
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    lazer__ 35 dk. (düzenlendi) formgonder2055
    Ayfon ile aşıyı bir tutan çocuk adam için bir alkış gelmesin mi

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    Ayfon ile aşıyı bir tutan çocuk adam için bir alkış gelmesin mi ...
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 39 dk. (düzenlendi)
    Fare miyiz lan biz de Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'de deneniyor?!?!

    Buna izin veren üst mercileri istifaya davet ederdim ama Türkiye'de maalesef böyle onurlu bir kültür yok.
    Fare miyiz lan biz de Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'de deneniyor?!?! Buna izin veren üst mercileri istifaya davet ederdim ama Türkiye'de maalesef böyle...
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    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    -SWARTHY (Can ) 4 dk.
    Forumun uzman doktorları doluşmuş hemen.

    Bismillah bi zaman geçsin bakalım ne oldu ne bitti. Daha aşı bugün vurulmuş , adamları öldüren mi dersin , geçmiş olsun diyen mi dersin , Çin’e sallayan mı dersin...
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    Forumuser31 5 dk. yeni yorumcu
    Her gün yenisi çıkıyor bu kadar rakip arasında tutunamaz
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    Pantherus IV 9 dk.
    İşe yarasın da nerede geliştirilirse geliştirilsin... derdim de yerli ve milli edebiyatı yapacağı için baştakiler, demiyorum.
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    Bay Robot ( tunc) 13 dk.
    Aşıyı olan vatandaşlara geçmiş olsun diyorum şimdiden...
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    UML 15 dk.
    Çok tarihi bir an, yani o kadar tarihi ki kelimelerle ifade etmek çok zor. Duygulandım bak sevinç gözyaşları
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    lazer__ 13 dk. UML
    Vah gardajım benim

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    Qantas (Emrullah John Crea) 20 dk. (düzenlendi)
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    Çinden gelen yerli ve milli aşı göklerde...
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    itsuptome (Mahmut Yusuf Karatosun) 27 dk.
    nerde üretildiği değil de nereden üretildiği .. içinde ne war ..
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    formgonder2055 (regaip duman) 38 dk.
    iphonelar çinde üretilince maliyet, ucuz iş gücü abi. yerli malı aşımız çinde üretilince auuuuvvvv miaaavvv. 😅😅
    6 Yanıt Yanıtla
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    lazer__ 35 dk. formgonder2055
    Ayfon ile aşıyı bir tutan çocuk adam için bir alkış gelmesin mi

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    Yanıtla +15
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    Mugetsuga 33 dk. formgonder2055
    Düz mantık gördüm ama bu kadarını ilk defa gördüm
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    MacGyver. (MacGyver ) 25 dk. formgonder2055
    "DHA'nın haberine göre, Türkiye'de ilk kez uygulanan koronavirüs aşısı Çin'de geliştirildi""Çin'de geliştirildi""Çin'de geliştirildi""Çin'de geliştirildi"
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 39 dk. (düzenlendi)
    Fare miyiz lan biz de Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'de deneniyor?!?!

    Buna izin veren üst mercileri istifaya davet ederdim ama Türkiye'de maalesef böyle onurlu bir kültür yok.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    lazer__ 29 dk. Guhong01
    Ay hiç öyle şey olur mu Brezilya ve Endonezya gibi dünyanın en güzel en gelişmiş 2 ülkesinde daha deneme yapılıyor

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    3qzotix (bekir yıldız) 18 dk. Guhong01
    İnsan hayatı Çin'den daha ucuz olduğu için. Milyarlarca Çinli varken hemde...
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    Krone 41 dk.
    Çin'de geliştirilmiş olması güven problemleri yaratabilir.
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