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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül)

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosu güncellendi. Yeni vaka sayısı ve 24 saatte vefat eden kişi sayısı açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-10 vaka ve vefat sayılarını açıkladı. 14 Eylül tarihli tabloya göre son 24 saatte 1716 yeni vaka, 63 yeni vefat tespit edildi.

    En son 13 Mayıs tarihinde 58 kişi, 6 Mayıs tarihinde 64 kişi vefat etmişti. Bugünkü vefat sayısıyla son 4 ayın rekoru kırıldı.

    Ayrıca Bkz. "ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı"

    DSÖ’den uyarı

    Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki yeni vaka sayılarında keskin bir artış gözlemlendi. Dünya genelinde 55 ülkede 51 binden fazla vaka raporlandı. Bunun rekor olduğu ifade edildi. Hans Kluge, Ekim ve Kasım ayında Avrupa’da günlük ölümlerde artış beklediğini açıkladı.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Last Khan 7 dk.
    8 10 ile çarpçılar çoktan gelmiş.
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 26 dk.
    Kimsenin umrunda değil maalesef.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 27 dk.
    Dünya ortalaması yüzde 10 . Türkiye ortalaması yüzde 1 harika valla kesin bir tedavi yöntemi buldular kimseye söylemiyorlar. Sadece bizimkileri tedavi ediyorlar. Yada Tüik in başındaki adam in işi . Enflasyonu bu kadar düşüren adam bunuda dusurur🤣
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    Baholi (Bahadır Kazan) 33 dk.
    x10 👍🏼
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    redoracle (yıldırım coolboy) 35 dk.
    Yanıtla +2
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    netlife32 (ilker özer) 35 dk.
    Turistler bi gitsin şöyle başbaşa kalalım sokağa çıkma yasakları gelir ufaktan.Önce büyüklerin gözü bi doysun halkı sonra düşünürüz modu daha bitmedi
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    Sleeper 37 dk.
    4 le çarp
    1 Yanıt Yanıtla
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