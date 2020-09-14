Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-10 vaka ve vefat sayılarını açıkladı. 14 Eylül tarihli tabloya göre son 24 saatte 1716 yeni vaka, 63 yeni vefat tespit edildi.

En son 13 Mayıs tarihinde 58 kişi, 6 Mayıs tarihinde 64 kişi vefat etmişti. Bugünkü vefat sayısıyla son 4 ayın rekoru kırıldı.

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DSÖ’den uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki yeni vaka sayılarında keskin bir artış gözlemlendi. Dünya genelinde 55 ülkede 51 binden fazla vaka raporlandı. Bunun rekor olduğu ifade edildi. Hans Kluge, Ekim ve Kasım ayında Avrupa’da günlük ölümlerde artış beklediğini açıkladı.

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