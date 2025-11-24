Çinli SAIC Motor, katı hal bataryalarının teslimatlarına 2027'de başlayacak

SAIC, yeni tam katı hâl kimyasının hedeflediği teknik değerlere daha önce açıklamalarında yer vermişti. Şirket, hücrelerde 400 Wh/kg’ın üzerinde enerji yoğunluğu, 820 Wh/L’nin üzerinde hacimsel enerji yoğunluğu ve 75 Ah’nin üzerinde tek hücre kapasitesi hedefliyor.
Firma, bataryanın güvenlik performansına ilişkin verileri de duyurdu. Hücrelerin çivi delme testini geçtiği, 200°C’lik ısı odasında yanma veya patlama olmadan dayanım gösterdiği ve düşük sıcaklıkta kapasite korumasının yüzde 90’ın üzerinde olduğu belirtildi.
SAIC’in katı hâl batarya çalışmaları aslında birkaç yıl öncesine dayanıyor. Şirket, Qingtao Energy ile ortak yatırımlar gerçekleştirmiş ve teknoloji geliştirmeyi hızlandırmak için bir ortak laboratuvar kurmuştu. Sektör kaynakları bu adımların laboratuvar prototiplerinden araç kullanımına geçiş sürecini kapsayan uzun vadeli bir programın parçası olduğunu aktarıyor.
Analistler ise üretim hattının devreye alınmasının ve kontrollü güvenlik testlerinin önemli birer kilometre taşı olduğunu, ancak uzun vadeli üretilebilirlik, maliyet verimliliği ve sahadaki güvenilirlik açısından tek başına yeterli olmadığını söylüyor. Ticari başarı; yüksek üretim verimi, tedarik zinciri hazırlığı ve filo testlerinden elde edilecek gerçek kullanım verilerine bağlı olacak. Şu aşamada fiyatlandırma veya ticari şartlara dair bir detay paylaşılmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: