Hyundai INSTER'ın daha uygun fiyatlı Dynamic versiyonu Türkiye'de

Yeni versiyon ile sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor, 71,1 kW güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor. INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 km/s.
42 kWsa batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 km menzil sunan modelde şehir içindeki kullanımda bu değer 473 km’ye kadar artabiliyor. INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde %10 ila %80 arası şarj süresi için yalnızca 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor.
Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.
INSTER Dynamic; "Fildişi Beyaz", "Atlas Beyaz", "Elegan Sarı" ve "Hâkî Yeşil" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Buna ek; Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekân rengi ile satışa sunuluyor. INSTER, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla beraber özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriş yapıyor.