    Hyundai INSTER'ın daha uygun fiyatlı Dynamic versiyonu Türkiye'de

    Hyundai INSTER Dynamic, 327 km’ye varan birleşik menzili ve 30 dakikada %10’dan %80’e hızlı şarj imkanıyla dikkat çekiyor. Yeni versiyonun maksimum hızı ise 140 km/s olarak açıklandı.

    Hyundai INSTER Dynamic Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai, INSTER modelini Advance’den sonra şimdi de Dynamic versiyonuyla satışa sunarak yükselen fiyat bandını aşağıya çekiyor. Hyundai INSTER Dynamic fiyatı 1.399.000 TL olarak açıklandı. Mevcut versiyonların fiyatları ise 1.6 milyon TL'yi aşmış durumda.

    Yeni versiyon ile sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor, 71,1 kW güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor. INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 km/s.

    42 kWsa batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 km menzil sunan modelde şehir içindeki kullanımda bu değer 473 km’ye kadar artabiliyor. INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde %10 ila %80 arası şarj süresi için yalnızca 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. 

    Hyundai INSTER Dynamic Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    INSTER Dynamic, güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Hyundai’nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

    Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.

    INSTER Dynamic; “Fildişi Beyaz”, “Atlas Beyaz”, “Elegan Sarı” ve “Hâkî Yeşil” olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Buna ek; Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekân rengi ile satışa sunuluyor. INSTER, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla beraber özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriş yapıyor.

