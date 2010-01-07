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Tasarımıyla öne çıkan yeni oyuncu faresi: Cyborg R.A.T

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
36,2b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tasarımıyla öne çıkan yeni oyuncu faresi: Cyborg R.A.T
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Yeni nesil oyuncu farelerinin tasarım anlamında birbirine benzediğini düşünüyorsanız, Mad Catz firmasının son modeli dikkatinizi çekebilir. Oyuncular için hazırladığı özel aksesuarları Saitek ve Cyborg markaları altında pazara sunan Mad Catz, Cyborg markası için hazırladığı R.A.T (Really Awesome Technology) isimli yeni oyuncu faresini tanıttı. Tasarım özellikleriyle dönüşmeye hazır Transformers izlenimi yaratan yeni farenin dört farklı versiyonu bulunuyor ve modeline göre 3200-5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanılıyor. Yine modeline göre kablolu ve kablosuz (R.A.T 9) tasarıma sahip olan yeni farenin R.A.T 3 versiyonu haricindeki tüm modellerinde ayarlanabilir ağırlık sistemine de yer veriliyor.

R.A.T 3, 5, 7 ve 9 olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunan yeni fare, ilkbahar aylarında 49.99$-129.99$ arasında değişen fiyatlarla pazara sunulacak.


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ErshaNKuNeRy 7 yıl
İkea ürünleri gibi parça parça vermeseler bari kimse topliyazmada :p
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DH Misafiri 8 yıl
logitech g5 im bozulduktan sonra aldigim ve avucumun icini G5 kadar dolduramayan bir mouse,,alismam biraz zaman alicak galiba.guzelbir mouse herkesi kolayca kiskandirabilirsiniz ozellikle internet kafelerde tipki ferrariyi kahvehane onune park etme duygusunu yasatiyor namusszu sican..satin almak isteyen arkadas lara yardimci olabilirim...lateralis100@hotmail.com
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lvien 9 yıl
bu R.A.T 9 ne zaman cıkıcak ya ilk bahar denmişti yaz geldi neredeyse =( birde resmi sitesinde mouse un avuca uygun olabilecek sekilde ayarlanabildigi yer alıyor uzayıp kısalma genişleyip daralma gibi ve g9 umdaki gibi kasasını değiştirme imkanı =)
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alito 9 yıl
savaş uçağına benzeteyim derken iyice uçmuşlar.bu mouse eli rahatsız edebilir ama çok kesin konuşmamak lazım denemeden tam anlayamayız o hissi
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DH Misafiri 9 yıl
ele rahat oturabilsin diye okadar çok ayar vermişler bilek bölümünden tuşlara kadar her yerin ergonomisi ayarlanabiliyor.. g9 dan daha iyi oturacağı kesin..
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burbarian 9 yıl
Arkadaşlar adamlar bir ton para harcıyor bu tasarımlara. Ergonomi sıfır olur mu hiç? Microsoft zamanında intellimouse 1.1 için 5 milyon dolar harcamıştı. Kaldı ki bu firmanın ismini ilk kez duymama rağmen saitek adına üretiyorlarsa sağlam referans olarak kabul edilebilir.
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Slayer_ 9 yıl
Tasarım harika olmuş.
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memanet 9 yıl
ne biçim bi fare bu üzerindekiler nedir öyle dahili dinamosu falan mı var kendi kendini şarj eden yoksa enteresan bi ürüne benziyo
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suslu76 9 yıl
bi buna bak bi magic mouse'a bak
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bulo206 9 yıl
transformars gibi fare valla
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ugacomtr 9 yıl
Basmaya kıyamam diyecegim ama g9 a yapmadigim yok :)
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Akineton 9 yıl
Bunu oynamaktan oyun oynamaya firsat kalmaz.
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TELESCOPE 9 yıl

Akineton

Bunu oynamaktan oyun oynamaya firsat kalmaz.



güzeldi yorumunuz
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