Tasarımıyla öne çıkan yeni oyuncu faresi: Cyborg R.A.T

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Yeni nesil oyuncu farelerinin tasarım anlamında birbirine benzediğini düşünüyorsanız, Mad Catz firmasının son modeli dikkatinizi çekebilir. Oyuncular için hazırladığı özel aksesuarları Saitek ve Cyborg markaları altında pazara sunan Mad Catz, Cyborg markası için hazırladığı R.A.T (Really Awesome Technology) isimli yeni oyuncu faresini tanıttı. Tasarım özellikleriyle dönüşmeye hazır Transformers izlenimi yaratan yeni farenin dört farklı versiyonu bulunuyor ve modeline göre 3200-5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullanılıyor. Yine modeline göre kablolu ve kablosuz (R.A.T 9) tasarıma sahip olan yeni farenin R.A.T 3 versiyonu haricindeki tüm modellerinde ayarlanabilir ağırlık sistemine de yer veriliyor.

R.A.T 3, 5, 7 ve 9 olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunan yeni fare, ilkbahar aylarında 49.99$-129.99$ arasında değişen fiyatlarla pazara sunulacak.