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Tayvanlı anakart üreticileri Intel işlemciler için 1 milyardan fazla anakart ürettiler

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, ECS, Gigabyte, MSI ve diğerleri. Dünya anakart piyasasına yön veren üreticilerin önemli bir kısmı bilindiği üzere Tayvan merkezli firmalar. Dün başlayan Computex fuarı ile birlikte yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunan Tayvanlı anakart üreticileri yeni bir rekora imza attılar. Yarıiletken devi Intel tarafından yapılan açıklamaya göre üreticiler, Intel işlemciler için 1 milyarıncı anakartı da üreterek bu alanda dikkat çeken rakama ulaşmayı başardılar.

Intel'den Sean Maloney yaptığı açıklamasında Tayvan teknoloji endüstrisinin tarihe kilometre taşı olarak düşecek bu gelişmesini ve katkıda bulunan herkesi tebrik ettiklerini dile getirdi.


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sertacaygun 9 yıl
"Bizi bu kadar iyi yaptığnız için teşekkür ederiz" demeliydi Sean amca..
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onuraydinalp 9 yıl
vestel mi. la ismi gectikce beni günaha sokuyorsunuz töbe töbe
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Batuist 9 yıl
taiwan ekonomisinde teknoloji firmalarının yeri büyük desenize... bizimkiler daha beyaz eşya üretmesini beceremiyorlar.. örnek westell..
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TELESCOPE 9 yıl
becermeye beceriyorlarda,teknolojinin arka bahçesindeyiz hala
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