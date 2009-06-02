Tayvanlı anakart üreticileri Intel işlemciler için 1 milyardan fazla anakart ürettiler

Asus, ECS, Gigabyte, MSI ve diğerleri. Dünya anakart piyasasına yön veren üreticilerin önemli bir kısmı bilindiği üzere Tayvan merkezli firmalar. Dün başlayan Computex fuarı ile birlikte yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunan Tayvanlı anakart üreticileri yeni bir rekora imza attılar. Yarıiletken devi Intel tarafından yapılan açıklamaya göre üreticiler, Intel işlemciler için 1 milyarıncı anakartı da üreterek bu alanda dikkat çeken rakama ulaşmayı başardılar.

Intel'den Sean Maloney yaptığı açıklamasında Tayvan teknoloji endüstrisinin tarihe kilometre taşı olarak düşecek bu gelişmesini ve katkıda bulunan herkesi tebrik ettiklerini dile getirdi.