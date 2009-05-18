TDK, SDG2A serisi yeni SSD'lerini duyurdu

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Depolama teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden TDK, SDG2A isimli yeni SSD ailesini duyurdu. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64GB gibi farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu seri dahilindeki SSD'lerde modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Mutli Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılıyor.

2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni SSD'lerde yine TDK tarafından geliştirilen GBDriver RS2 SATA kontrolcüsünün kullanıldığı ayrıca otomatik geri dönüşüm ve 128-bit AES şifreleme özelliğinin desteklendiği belirtiliyor. 95MB/sn okuma ve 55MB/sn (SLC modeller) - 28MB/sn (MLC modeller) yazma hızlarını destekleyen SDG2A serisi yeni SSD'lerin 500.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları belirtiliyor.

Bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen yeni depolama çözümlerinin fiyatı açıklanmazken, 1.8-inç boyutundaki modellerin planladığı da belirtiliyor.