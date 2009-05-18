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TDK, SDG2A serisi yeni SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TDK, SDG2A serisi yeni SSD'lerini duyurdu
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Depolama teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden TDK, SDG2A isimli yeni SSD ailesini duyurdu. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64GB gibi farklı kapasite seçeneklerinin sunulduğu seri dahilindeki SSD'lerde modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Mutli Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılıyor.

2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II arabirimini destekleyen yeni SSD'lerde yine TDK tarafından geliştirilen GBDriver RS2 SATA kontrolcüsünün kullanıldığı ayrıca otomatik geri dönüşüm ve 128-bit AES şifreleme özelliğinin desteklendiği belirtiliyor. 95MB/sn okuma ve 55MB/sn (SLC modeller) - 28MB/sn (MLC modeller) yazma hızlarını destekleyen SDG2A serisi yeni SSD'lerin 500.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları belirtiliyor.

Bu ayın sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen yeni depolama çözümlerinin fiyatı açıklanmazken, 1.8-inç boyutundaki modellerin planladığı da belirtiliyor.


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brev 8 yıl
KaraKanarya
1 GB olan modelleri windows 3.1 kullanıcılarına üretmişler...TDK firması henüz windows 3.1 i şirket bilgisayarlarına yeni kurmuşlar, çalışanlara eğitimini veriyorlarmış.. :)

Arkadaşım altıma yapıcaktım.(Windows 3.1).Haklısın ama bu devirde dalga geçiyorlar.
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sertacaygun 10 yıl
1GB'lık model ne öyle yaa ? Ayrıca yazma hızları bile çok düşük.
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1963bursa 10 yıl
1 GB olan modelleri windows 3.1 kullanıcılarına üretmişler...TDK firması henüz windows 3.1 i şirket bilgisayarlarına yeni kurmuşlar, çalışanlara eğitimini veriyorlarmış.. :)
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XivA 10 yıl
ne bunlar ya 1,2,4 gb lık. komik!
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yc#1 10 yıl
Daha çok giriş seviyesi notebook, netbook ve gömülü sistemler için geliştirilmiş gibi.
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husNUKE 10 yıl
fiyatları çok uygun olmazsa kimsenin alacağını düşünmüyorum, MTBF süresi ve okuma-yazma hızları piyasadaki ürünlerden kötü
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jay jay justified 10 yıl
Türk Dil Kurumu'nun son bombası
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