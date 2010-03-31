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TDK'dan tablet bilgisayarlar ve eKitapl okuyucuları için yeni SSD'ler

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TDK'dan tablet bilgisayarlar ve eKitapl okuyucuları için yeni SSD'ler
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Depolama çözümleri üreticisi TDK, SATA ara birimini kullanan SHG2A serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Son kullanıcılardan öte daha çok endüstriyel uygulamalar için geliştirilen kompakt yapılı depolama sürücülerinin tablet bilgisayarlarda akıllı telefonlarda ve elektronik kitap okuyucularında kullanılması hedefleniyor. 1GB, 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı depolama kapasitesi ile gelen ve modeline göre SLC ya da MLC tipi NAND flash bellek yongaları kullanan serisi dahilindeki depolama sürücülerinde GBDriver RS2 bellek kontrolcüsüne yer verildiği belirtiliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 8-bit / 15-bit sektörü hata düzeltme kodu desteği ile donatılan depolama sürücüleri, 128-bit AES şifreleme yeteneğine de sahipler. SLC yongalı modelleri 95MB/saniye okuma ve 55MB/saniye yazma, MLC yongalı versiyonları ise 95MB/okuma ve 28MB/saniye yazma hızlarını destekleyen SSD'ler, 900.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

TDK, SHG2A serisi SSD'ler için hacimli üretime Nisan ayında başlamayı planlıyor.


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