Team 2400MHz'de çalışan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti hazırlıyor

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Xtreem serisi DDR2 bellekleriyle ülkemiz pazarında da önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan Team, CeBIT 2010 kapsamında düşük çalışma gerilimine ve yüksek saat hızına sahip yeni bir DDR3 kitini duyurmaya hazırlanıyor. Xtreem LE 2400 olarak isimlendirilen çift kanal destekli ve 4GB kapasiteli yeni bellek kiti, 2400MHz'de görev yapıyor ve 1.6v geriliminde 9-10-10-30 zamanlamalarıyla geliyor.

Yüksek stabilite ve yüksek sinyal kalitesi için 8 katmanlı baskılı devre kullanan yeni bellek kitinde X-mark tasarımlı Alüminyum soğutucu kullanıldığı açıklandı. Ömür boyu garanti ile sunulacak 4GB kapasiteli yeni bellek kitinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz açıklanmadı.