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Team, Combo serisi yeni SSD çözümlerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team, Combo serisi yeni SSD çözümlerini duyurdu
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle ülkemizde de tanınan Team, diğer pek çok bellek üreticisi gibi SSD üretimine başladı ve Combo serisi katı halli disklerini duyurdu. Firmanın 2.5" boyutundaki yeni SSD'leri 32GB, 64GB, ve 128GB'lık depolama kapasiteleriyle geliyor ve 5 milyon saatlik kullanım ömrü sunuluyor.

MLC (multi-level cell) NAND flash yongası kullanan yeni SSD'ler 170MB/sn'lik okuma ve 100MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan ayrıca mini-USB konnektörüne de sahip olan yeni disklerin USB üzerinden bağlantıda35MB/sn'lik okuma ve 25MB/sn'lik yazma hızları sunduğu belirtiliyor.

2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak yeni SSD'ler için Team henüz herhangi bir tarih yada fiyat açıklaması yapmış değil.

Team, Combo serisi yeni SSD çözümlerini duyurdu
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
ya 1 2 sene sora 1TB lık SSD ler bunların fiyatında olur umarım dolarda baya geriler ve bizde SSD leri almaya başlarıs die düşünüorm.
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max975 11 yıl
fiyatlar açıklanmaz tabii çünkü şu an uçuk
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mertekin 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

ya 1 2 sene sora 1TB lık SSD ler bunların fiyatında olur umarım dolarda baya geriler ve bizde SSD leri almaya başlarıs die düşünüorm.


Fazla iyimser bir görüş olmuş.1 tblerin şimdiki 128 fiyatına gelmesi en az 3 seneyi bulur gibi.
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