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Team Group 128GB kapasiteli yeni USB belleğini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group 128GB kapasiteli yeni USB belleğini gösterdi
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Önde gelen bellek üreticilerinden Tayvan merkezli Team Group, 2009 yılını yüksek kapasiteli yeni bir USB bellekle kapamayı planlıyor. Firmanın X091 olarak isimlendirdiği 70 x 28.9 x 12.3 boyutlarında ve 48 gram ağırlığındaki ultra-taşınabilir depolama çözümü (X091) 128GB kapasiteli yüksek depolama alanıyla dikkatler izüerine çekmeyi başarıyor. Kızaklı konnektör tasarımına sahip olan satranç tahtası temalı kasaya sahip olan bellek Windows ReadyBoost desteği de sunuyor.

Team Group'tan yapılan açıklamada 34MB/sn okuma ve 31MB/sn yazma hızlarına destek verdiği belirtilen yeni sürücünün ömür boyu garanti ile geleceği bildirilirken, fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunulmadı.


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ThunderVoid 10 yıl
Biraz kaba duruyor ama 128 Gb değer doğrusu. Sonucta cepte taşıma kolay.
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MÇKR_06 10 yıl

Ahmet.Refik

Biraz kaba duruyor ama 128 Gb değer doğrusu. Sonucta cepte taşıma kolay.

+1
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