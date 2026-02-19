Tecno Camon 50 ve 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Tecno Camon 50 serisi neler sunuyor?
İki model büyük ölçüde benzer teknik özellikler sunuyor. Ancak Pro versiyonu, kavisli ekran tasarımı ve 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamerasıyla öne çıkıyor.
Camon 50 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. Ekran üzerinde 32MP ön kamera yer alırken, parmak izi okuyucu da ekran altına konumlandırılmış.
Arka tarafta her iki telefonda da 50MP ana kamera bulunuyor. Bu kamera, 1/1.56” boyutunda Sony LYT700C sensör ve OIS (optik görüntü sabitleme) desteği sunuyor. Ayrıca 8MP çözünürlüklü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 14mm eşdeğer ultra geniş açı kamera da mevcut. Camon 50 Pro modeli bunlara ek olarak 70mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50MP telefoto kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle geliyor.
İki model de Android 16 tabanlı HiOS 16 arayüzüyle kutudan çıkıyor ve Tecno’nun yapay zeka özelliklerini barındırıyor.
Camon 50 serisi; Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist ve Mint Cream renk seçenekleriyle sunuluyor. Camon 50 Pro modeli ise bunlara ek olarak Ethereal Blue rengini de içeriyor.
Tecno Camon 50 ve 50 Pro fiyatı
Kenya’da satışa çıkan modellerden Camon 50’nin fiyatı 290 dolar olarak belirlenmiş. Camon 50 Pro ise 340 dolar başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
Tecno Camon 50 ve 50 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Helio G200 Ultimate
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Yazılım: Android 16, HiOS 16
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP (geniş açı) + Pro modeli: 50 MP, f/2.4, 3x zum (telefoto)
- Ön kamera: 32 MP, f/2.2
- Batarya: 6150 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP69K, IP69 ve IP68 sertikaları, stereo hoparlörler
vay be gayet iyi