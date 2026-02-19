Tecno Camon 50 ve 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen ve ülkemizde de faaliyet gösteren Tecno, yeni Camon 50 serisini Afrika pazarında satışa sundu. Tecno Camon 50 ve Camon 50 Pro isimli iki modelden oluşan seri neler sunuyor bir göz atalım.

Tecno Camon 50 serisi neler sunuyor?

İki model büyük ölçüde benzer teknik özellikler sunuyor. Ancak Pro versiyonu, kavisli ekran tasarımı ve 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamerasıyla öne çıkıyor.

Camon 50 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. Ekran üzerinde 32MP ön kamera yer alırken, parmak izi okuyucu da ekran altına konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Standart Camon 50 modeli ise aynı boyut, çözünürlük ve yenileme hızını sunmasına rağmen düz ekran tasarımını tercih ediyor. Ön kamera ve parmak izi sensörü tarafında iki cihaz arasında fark bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Her iki model de MediaTek’in Helio G200 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. Cihazlar 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla eşleştirilmiş durumda.

Arka tarafta her iki telefonda da 50MP ana kamera bulunuyor. Bu kamera, 1/1.56” boyutunda Sony LYT700C sensör ve OIS (optik görüntü sabitleme) desteği sunuyor. Ayrıca 8MP çözünürlüklü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 14mm eşdeğer ultra geniş açı kamera da mevcut. Camon 50 Pro modeli bunlara ek olarak 70mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50MP telefoto kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında ise her iki cihazda da 6.150 mAh kapasiteli pil yer alıyor ve 45W kablolu hızlı şarj desteği sunuluyor. Ayrıca IP69K, IP69 ve IP68 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sağlanıyor.

İki model de Android 16 tabanlı HiOS 16 arayüzüyle kutudan çıkıyor ve Tecno’nun yapay zeka özelliklerini barındırıyor.

Camon 50 serisi; Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist ve Mint Cream renk seçenekleriyle sunuluyor. Camon 50 Pro modeli ise bunlara ek olarak Ethereal Blue rengini de içeriyor.

Tecno Camon 50 ve 50 Pro fiyatı

Kenya’da satışa çıkan modellerden Camon 50’nin fiyatı 290 dolar olarak belirlenmiş. Camon 50 Pro ise 340 dolar başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

Tecno Camon 50 ve 50 Pro özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED

: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED İşlemci: Mediatek Helio G200 Ultimate

Mediatek Helio G200 Ultimate Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Yazılım: Android 16, HiOS 16

Android 16, HiOS 16 Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP (geniş açı) + Pro modeli: 50 MP, f/2.4, 3x zum (telefoto)

50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP (geniş açı) + Pro modeli: 50 MP, f/2.4, 3x zum (telefoto) Ön kamera: 32 MP, f/2.2

32 MP, f/2.2 Batarya: 6150 mAh, 45W hızlı şarj

6150 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı : 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör

: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP69K, IP69 ve IP68 sertikaları, stereo hoparlörler

