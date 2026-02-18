Giriş
    Nothing Phone 4a geliyor: Tarihi, fiyatı ve özellikleri netleşti

    Nothing, 5 Mart 2026'daki lansman öncesi Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modelleriyle ilgili neredeyse tüm detayları sızdırdı. İşte tüm detaylarıyla Nothing Phone 4a ve 4a Pro.

    Nothing Phone 4a geliyor: Tarihi, fiyatı ve özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör
    Nothing, 5 Mart 2026 saat 11:30'da (Fransa saati) yeni ürünlerini tanıtacağını resmen doğruladı. Etkinlikte Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro ve Nothing Headphone (a) modellerinin sahne alması bekleniyor. Lansmana haftalar kala ortaya çıkan yeni sızıntı ise teknik özelliklerden fiyatlara kadar birçok detayı açığa çıkardı.

    Paylaşılan bilgilere göre Nothing Phone 4a Pro, OIS destekli 50 MP Sony ana kamera ve 140x'e kadar zoom yeteneğine sahip olacak. Ayrıca yoğun kullanımda ısı dağılımını iyileştirmek için yekpare alüminyum çerçeve kullanılabileceği belirtiliyor. Ön tarafta ise 6,83 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak.

    Bu panel, selefine kıyasla hem daha büyük hem de daha akıcı olacak. Ayrıca Pro modelde Nothing'in ikonik LED tasarımını geliştiren "Glyph Matrix" aydınlatma sisteminin yer alabileceği söyleniyor. Bellek tarafında telefona 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB seçenekleri eşlik edecek. Siyah ve gümüş renkler her iki versiyonda da sunulacak, pembe ise yalnızca üst konfigürasyona özel olabilir. Avrupa fiyatlarının 499-569 euro aralığında olması bekleniyor.

    Standart model de ise kayda değer güncelleme yapılmış. Son Geekbench kaydına göre cihaz Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden güç alacak. Arka tarafta üçlü 50 MP kamera kurulumu bekleniyor. Sistem, 0.6x ultra geniş açı desteği ve 70x'e kadar zoom sunabilir. Ön kameranın ise 32 MP olması bekleniyor. Ekran tarafında 6,78 inç 1.5K AMOLED panel ve 30Hz–120Hz arası adaptif yenileme hızı sunulacak.

    Batarya kapasitesinin ise artacağı ve 50W hızlı şarj desteğinin sunulacağı belirtiliyor. Nothing Phone (4a)'nın 256 GB depolama ile geleceği, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor. Siyah ve beyaz tüm versiyonlarda bulunurken, pembe ve mavi renkler yalnızca 12 GB modelle sınırlı olabilir. Avrupa fiyatlarının ise 389-449 euro bandında olması bekleniyor.

    Nothing Phone (4a) özellikleri

    • Snapdragon 7s Gen 4 işlemci (Geekbench verilerine göre)
    • 50 MP + 50 MP + 50 MP üçlü arka kamera
    • 0.6x ultra geniş açı desteği
    • 70x’e kadar zoom
    • 32 MP ön kamera
    • 6.78 inç 1.5K AMOLED ekran
    • 30–120Hz adaptif yenileme hızı
    • 50W hızlı şarj desteği

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 5 saat önce

    vay be gayet iyi

