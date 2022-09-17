Tecno Pop 6 Pro tanıtıldı: 2022'de 2GB RAM'li telefon

Tecno Pop 6 Pro, Hindistan pazarına özel duyuruldu. Ocak ayında duyurulan Pop 5 Pro modelinin arkasından gelen Pop 6 Pro, donanım olarak günümüz akıllı telefonlarının çok gerisinde. 2022’de bu telefon neden alınır, kim tercih eder? dedirtecek kadar donanımsal yönden zayıf bir model karşımızda. Şimdi dilerseniz, gelin Tecno Pop 6 Pro özelliklerine yakından bakalım.

2GB RAM, 32GB depolama

Tecno Pop 6 Pro akıllı telefon, 6.6 inç HD+ çözünürlüğe çıkabilen damla çentikli ekrana sahip ve öndeki kamera 5MP. Telefonun arkasının dokulu bir yüzeye sahip olduğu söyleniyor. Arkada derinlik sensörüyle birlikte 8MP kamera bulunuyor. Yapay zekadan destek alan çift arka kamera, f/2.0 diyafram aralığına sahip. Detayları açıklanmayan dört çekirdekli işlemci ile gelen telefonda 2GB RAM, 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon, 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Android 12 Go

Android 12 Go Edition tabanlı HiOS 8.6 yazılımıyla gelen Pop 6 Pro, 4G bağlantısını destekliyor. Biyometrik kimlik doğrulama için yanda parmak izi okuyucu, ayrıca yüz kilidi açma özelliği mevcut.

Tecno Pop 6 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.6 inç, HD+ (720 x 1612), Dot Notch Screen

İşlemci: Dört çekirdek (marka açıklamadı)

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 32GB

Arka kamera: 8MP AI, Dual Flashlı

Ön kamera: 5MP, Flashlı

Batarya: 5000 mAh

Güvenlik: Parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma

Boyut: 164.85 x 76.25 x 8.75 mm

Bağlantı: 4G

Peaceful Blue ve Polar Black renk seçenekleriyle gelen telefonun çok yakında satışa sunulacağı açıklandı ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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Tecno Pop 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı