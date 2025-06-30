Android cihazları yakında birbirleriyle senkronize olabilecek

Apple'ın Handoff özelliği Android'e geliyor
Handoff sistemini Apple'dan biliyoruz. Bu özellik ile Apple kullanıcıları, iCloud hesabına bağlı cihazlar arasında görevleri bir cihazdan diğerine sorunsuzca aktarabiliyor. Benzer şekilde, Samsung’un da bağlı Galaxy cihazlar arasında çağrı yanıtlama, dosya paylaşma ve kulaklık bağlantısı gibi işlemleri kolaylaştıran bir App Continuity özelliği bulunuyor.
Google Play Hizmetleri’nin 25.25.31 beta sürümünde yer alan kodlardan, App Cast’in Android’in Handoff adlı çoklu cihaz senkronizasyon sistemine bağlı olduğu anlaşılıyor. Bu sistem; uygulamalara, medyaya ve bildirimlere cihazlar arasında erişim sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, cihazlar arası bildirim senkronizasyonu desteği de geliyor. Bu sayede, çoklu cihaz kullanan kullanıcılar için önemli bir sorun olan aynı bildirimi her cihazda ayrı ayrı silme zahmetini ortadan kalkabilir.
Geçmişte, bildirim senkronizasyon özelliğiyle ilgili ipuçları görülmüştü, ancak bu özelliğin yalnızca Pixel cihazlara mı özel olacağı yoksa tüm Android kullanıcılarına mı sunulacağı belli değildi. Şimdi Google Play Hizmetleri’ne gelen bu yeni kodlarla, bu özelliğin tüm Android cihazlara gelme ihtimali güçlenmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: