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    Anlık Bildirim

    Android cihazları yakında birbirleriyle senkronize olabilecek

    Android'e, Apple'ın Handoff sistemine benzer bir özellik geliyor. Bu özellik ile, farklı cihazlar arasında uygulamaları, medyayı ve bildirimleri senkronize etmek mümkün olacak.

    Android cihazları yakında birbirleriyle senkronize olabilecek Tam Boyutta Gör
    Andorid Authority, geçtiğimiz hafta Google Play Hizmetleri içinde geliştirme aşamasında olan “App Cast” isimli bir araç keşfetti. Kod satırlarından yola çıkarak bu aracın, Google’ın Android cihazların hesabınıza bağlı diğer cihazlardaki uygulamaları yayınlamasına olanak tanıyabileceği öngörülüyor. Ancak görünüşe göre Google’ın App Cast ile ilgili planları daha büyük. Bu özellik, Android için geliştirilen yeni bir “Handoff” sisteminin bir parçası olabilir.

    Apple'ın Handoff özelliği Android'e geliyor

    Handoff sistemini Apple'dan biliyoruz. Bu özellik ile Apple kullanıcıları, iCloud hesabına bağlı cihazlar arasında görevleri bir cihazdan diğerine sorunsuzca aktarabiliyor. Benzer şekilde, Samsung’un da bağlı Galaxy cihazlar arasında çağrı yanıtlama, dosya paylaşma ve kulaklık bağlantısı gibi işlemleri kolaylaştıran bir App Continuity özelliği bulunuyor.

    Google Play Hizmetleri’nin 25.25.31 beta sürümünde yer alan kodlardan, App Cast’in Android’in Handoff adlı çoklu cihaz senkronizasyon sistemine bağlı olduğu anlaşılıyor. Bu sistem; uygulamalara, medyaya ve bildirimlere cihazlar arasında erişim sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, cihazlar arası bildirim senkronizasyonu desteği de geliyor. Bu sayede, çoklu cihaz kullanan kullanıcılar için önemli bir sorun olan aynı bildirimi her cihazda ayrı ayrı silme zahmetini ortadan kalkabilir.

    Geçmişte, bildirim senkronizasyon özelliğiyle ilgili ipuçları görülmüştü, ancak bu özelliğin yalnızca Pixel cihazlara mı özel olacağı yoksa tüm Android kullanıcılarına mı sunulacağı belli değildi. Şimdi Google Play Hizmetleri’ne gelen bu yeni kodlarla, bu özelliğin tüm Android cihazlara gelme ihtimali güçlenmiş durumda.

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