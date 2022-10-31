Tekno Tur 3. Bölüm: PUBG Content House'u geziyoruz

Türkiye'deki ofisleri gezdiğimiz Tekno Tur serimiz devam ediyor. Bu bölümde PUBG'nin içerik üreticiler için oluşturduğu PUBG Content House ya da PUBG İçerik Evi'ni geziyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda başladığımız Tekno Tur isimli seride bildiğiniz gibi ülkemizde yer alan önemli şirketlerin ofislerini geziyoruz. Bu haftaki konuğumuz da dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ın içerik üreticiler için oluşturduğu PUBG Content House ya da PUBG İçerik Evi. İnsanlar canlı yayın, TikTok videosu veya normal videolarını PUBG İçerik Evi'nde ücretsiz bir şekilde çekebilecek. Ayrıca PUBG Mobile kendi kanalındaki içerikleri de burada yer alan stüdyolarda çekimini yapıyor. Sizlerin de gezmemizi istediği bir şirket varsa yorumlarda bizim paylaşmayı unutmayın.

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