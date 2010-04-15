ATI'ın HD 5000 ailesi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör teknolojisi hakkında bütün detaylar bu videoda...

Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel'de ATI'ın HD 5000 serisi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör Teknolojisinin iş ve eğlence yaşamına kattıklarını konuşuyoruz. Teknik kısımda Erdi Özüağ, oyun ve eğlence kısmında Erdinç İyikul'un yorumlarıyla yer aldıkları bu özel bölümde Eyefinity hakkında bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt bulacaksınız!