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Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel

9 yıl
64,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI'ın HD 5000 ailesi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör teknolojisi hakkında bütün detaylar bu videoda...

Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel'de ATI'ın HD 5000 serisi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör Teknolojisinin iş ve eğlence yaşamına kattıklarını konuşuyoruz. Teknik kısımda Erdi Özüağ, oyun ve eğlence kısmında Erdinç İyikul'un yorumlarıyla yer aldıkları bu özel bölümde Eyefinity hakkında bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt bulacaksınız!


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Bilgilenenüye34 1 yıl
Vay be artık tarih oldu bu çoklu monitörler yerlerini kavisli 4k büyük monitörler aldı
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DH Misafiri 8 yıl
ınceleme ıcın tesekkurler sızden baska eyefınıty yapan varmı mumkunse turkıye sartlarını dusunerekten dısplay port monıtorler fazla mıktarda ve alınabılır olmazken bırısı cıkıp su actıve dual dvı lınk to dısplayport converter adapter nerden bulacagımızı bı soylese ne kadar guzel olacak ıkıncıl olarak eyefınıty yapılandırmasını bır oyun uzerınde ve masaustunde confıgure etsenız daha faydalı olur dıye dusunuyorum saygılar
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[A]narchy 8 yıl
ınceleme ıcın teşşekkürler
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evrren 8 yıl
ben bişiyi çok merak ediyorum.... 3 tane full hd monitörde toplamda
5760 x 3240 gibi bie çözünürlüğe ulaşıyoruz. Pes 2010 oynarken sahayı ve tribünleri tam olarak görebilirmiyiz ? belki saçma bi soru ama gerçekten çok merak ediyorum :)
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VforVendetta37 9 yıl
Çok güzel çalışma elinize sağlık.
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aliyazc 9 yıl
Eyefinity teknolojisi nvidia mühendislerini ters koseye yatıran beklenmedik bir ati teknolojisi ati nin biz son kullanıcılar sundugu en guzel gelisme bana göre matrox gibi firmalara coklu monitor kurulumunda yuzlece dolar odeyerek 3 lu kurulumlar almaktansa Eyefinity teknolojisi kullanarak 6 monitor kurulumu almak buyuk bir olay oyunun dısında borsa takibinde vb. is yapabilir
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93exper93 9 yıl
Ekran Kartı : Sapphire HD 5870 Vapor-X
Çerçeve Uyarınız İçin Teşekkür Ederim. Ancak Benim Monitörün Sadece DVI Çıkışı Var. Erdi Bey Videoda O Kadar Seri Konuşuyor ki Kafamı Karıştırdı Açıkcası. Kurulum Konusunda Bana Yardımcı Olacak Kısa Bir Yazı Yazarsanız Çok Makbule Geçecektir. İlginiz İçin Teşekkürler.
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ReDComrade 9 yıl

93exper93

Ekran Kartı : Sapphire HD 5870 Vapor-X
Çerçeve Uyarınız İçin Teşekkür Ederim. Ancak Benim Monitörün Sadece DVI Çıkışı Var. Erdi Bey Videoda O Kadar Seri Konuşuyor ki Kafamı Karıştırdı Açıkcası. Kurulum Konusunda Bana Yardımcı Olacak Kısa Bir Yazı Yazarsanız Çok Makbule Geçecektir. İlginiz İçin Teşekkürler.



Standart 5870 de bir displayport bir HDMI ve iki tane de DVI çıkışı var.Standart bir 5870 oldugundan bu kartla en fazla 3'lü monitör kurabilirsin 1 HDMI kullandıgında 1 DVI iptal oluyor.Yani ya 2 DVI bir Displayport kullanacaksın yada 1 HDMI 1 DVI 1 Displayport kullanacaksın :)
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ReDComrade 9 yıl
Eğer 5770 ve üstü bir kartın varsa sahip oldugun monitörden 2 tane daha alarak 3 lü düzen kurabilirsin.Sana tavsiyem 3 lü düzeni oyun oynamak için kuracaksan en aşagı 5850 almandır.Oyun oynamayacaksan 5770 yeterli.Ama çerçevelere dikkat et sorun yaratabilir:)
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93exper93 9 yıl
Güzel Bir Sohbet Olmuş. Teşekkürlerimi İletiyorum. Benim Bir Sorum Olacaktı ; Şuan 1 Adet Samsung LCD Monitörüm Bulunmakta 3'lü Düzen Kurmayı Düşündüğim Zaman En Makul Yapmam Gereken Nedir ? Yardımcı Olursanız Sevinirim. Kolay Gelsin. İyi Çalışmalar.
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ReDComrade 9 yıl
Gerçekten güzel bir inceleme olmuş 3d su an alınacak bir teknoloji olmaktan fiyatı yüzünden çok uzak görünüyor ama eyefinity teknolojisine göre daha ilgi çekici bir teknoloji bana göre.Fonksiyonel olarak eyefinty 3d ye göre tartışılmaz derecede önde.Ayrıca 3d üzeriden oyun oynamakta daha önceki incelemelere bakıldıgında kartlar için işkence gibi duruyor gözü yorması ve baş ağrısına sebebiyet vermesi de cabası.Nvidia eyefinith teknolojisine cevap için geliştirdiği 3d yi revize edip bu sorunları çözerse eyefinith teknolojisinin sonunun geleceğini düşünüyorum :)
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Master.Cain 9 yıl
Öncelikle inceleme için tebrikler ve teşekkürler. Birçok konuya değinilmiş. Yanlız benim en çok merak ettiğim ve videodaki ekran görüntüleri yüzünden kafama takılan nokta görüş açısı. Diyelim ki tek monitörde 1650x1080 çözünürlükte görüş açımız 60derece, göstermiş olduğunuz oyun görüntülerinde de açılar 60derece. Yani eyefinitynin büyük bir monitörden farkı yok gibi gözüküyor. Bu ayarlanabiliyor mu? Çünkü eğer bu görüş açısını, atıyorum 60 dereceden 120 dereceye çıkaramıyorsa eyefinity teknolojisinin bir esprisi kalmıyor.
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fatihcanery 9 yıl
benim icin dakikaların önemli olduğu su vakitlerde bu incelemeyi izlettiniz :)hiç sıkılmadan izledim.en çokta muhabbet ortamında birseyleri paylaşmanız incelemeye güzellik katıyor.elinize sağlık tekrardan.
efinity teknolojisi gerçekten muhteşem ,ilerde çift veya 3 monitor alıp bu sistemi kurabilirim.benim icin oyundan çok ofiste çok işime yarar .Tasarım yaparken felan.
Oyun kısmına gelecek olursak umduğumdan kötü durmuyor cerceveler .tabi ilerde kenarların daha da inceltilmesi çok faydalı olacaktır
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KRALL 9 yıl
arkadaşlar şakamı yapıyosunuz 3100 dolar 6lı samsung paketi 1000 liraya yakında ekran kartı 6000 tl ye yakın maliyeti var bu işin hala ucuz diyolar yaw.
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