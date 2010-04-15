Genel Yayın Yönetmeni
ATI'ın HD 5000 ailesi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör teknolojisi hakkında bütün detaylar bu videoda...
Teknoloji Gündemi Eyefinity Özel'de ATI'ın HD 5000 serisi ekran kartları ile hayatımıza giren Eyefinity Çoklu Monitör Teknolojisinin iş ve eğlence yaşamına kattıklarını konuşuyoruz. Teknik kısımda Erdi Özüağ, oyun ve eğlence kısmında Erdinç İyikul'un yorumlarıyla yer aldıkları bu özel bölümde Eyefinity hakkında bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt bulacaksınız!
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5760 x 3240 gibi bie çözünürlüğe ulaşıyoruz. Pes 2010 oynarken sahayı ve tribünleri tam olarak görebilirmiyiz ? belki saçma bi soru ama gerçekten çok merak ediyorum :)
Çerçeve Uyarınız İçin Teşekkür Ederim. Ancak Benim Monitörün Sadece DVI Çıkışı Var. Erdi Bey Videoda O Kadar Seri Konuşuyor ki Kafamı Karıştırdı Açıkcası. Kurulum Konusunda Bana Yardımcı Olacak Kısa Bir Yazı Yazarsanız Çok Makbule Geçecektir. İlginiz İçin Teşekkürler.
Standart 5870 de bir displayport bir HDMI ve iki tane de DVI çıkışı var.Standart bir 5870 oldugundan bu kartla en fazla 3'lü monitör kurabilirsin 1 HDMI kullandıgında 1 DVI iptal oluyor.Yani ya 2 DVI bir Displayport kullanacaksın yada 1 HDMI 1 DVI 1 Displayport kullanacaksın :)
efinity teknolojisi gerçekten muhteşem ,ilerde çift veya 3 monitor alıp bu sistemi kurabilirim.benim icin oyundan çok ofiste çok işime yarar .Tasarım yaparken felan.
Oyun kısmına gelecek olursak umduğumdan kötü durmuyor cerceveler .tabi ilerde kenarların daha da inceltilmesi çok faydalı olacaktır