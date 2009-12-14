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Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra

9 yıl
54,1b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Nvidia Türkiye Ürün Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Nusret Erturan

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Nvidia Türkiye Ürün Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Nusret Erturan. Kendisiyle 3D Vision, PhysX, Tegra ve yeni nesil ekran kartları konusunda merak ettiklerinizi konuşuyoruz.


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msymsy 8 yıl
ya bende 3d vision kit var ama ekstra gözlük arıyorum bulamıyorum nvidia türkiye ofisi iletişim bilgilerini biri bana mesaj atabilirmi acaba
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DH Misafiri 9 yıl
bilgilendirme için teşekkür ederim.
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atyay 9 yıl

DH Misafiri

bilgilendirme için teşekkür ederim.


bizde sana teşekür ederiz...
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wihtman 9 yıl
benim merak ettiğim nvidia bi bakıma 2009'un belli kısımlarında ATI nın galibiyetinin gölgesinde kaldı nvidia politika olarak üst seviye kart geliştiriyo bu politikayı değiştirip giriş ve orta seviye kartlara beklenen ilgiyi gösterecek mi.
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Çağdaş 9 yıl
Anaa mesut abinin saçlar baya dökülmüş.
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yusufcik82 9 yıl
bakalım bu teknoloji savaşında; 3 ve daha üstü monitör kullanımına olanak tanıyan ati mi yoksa, 120 hz lik monitörlerde gerçekçi oyun deneyimini sunan nvidiamı galip gelicek.oyuncu kitlesini yanına çeken kazanır diye düşünüyorum gerisi hikaye :)
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Executor Arhentir 9 yıl
Benim sorduğum sorulara cevap vermemiş(!) zor yerden sordum galiba
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saidakkas 9 yıl
PhsyX konusunda ATi'ye bloke çakan sanki nVidia değil. PhsyX PPU PCIe 1x kartı olanlar bile sisteminde ATi varken PhysX çalıştıramaz oldular sürücüdeki bloke yüzünden. DirectX 11 ile gelen GPGPU özelliklerine binaen geliştirilseydi o zaman bu PhysX'i endüstri standardı yapmanın anlamı olabilirdi.
O zaman tekelini değil, çekirdekleriyle bunu daha iyi işleyen, daha iyi GPGPU çözümü sunan nVidia kazanıyor olurdu. Gerçi hoş o zaman ATi tarafından tokatlanma yolunu açmış olurdu. DX11 ne ki, satışları o kadar etkilemez, asıl CUDA ve PhysX önemli diyen bu firma, DX10 8600GT kartı ATi'nin 1900 extreme-gt serilerine karşı nasıl pazarlamıştı?
Jen-Hsun Huang, Kayserili tüccar ağzından vazgeçmediği sürece antipati duymaya devam ederim.
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Sedat. 9 yıl
Harika bir inceleme olmuş.. Fermi ekran kartlarinin çikiş tarihi 2010 yilinin başlari diye açiklandi.. Umarim daha fazla gecikmez ve kullanicilarin bekledigi gibi olur..

Oyun dünyasinda liderlige oynanan oyun, iyice kizişicaga benziyo..
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Black_Mamba24 9 yıl
ocak ayında çıkartırlar ces fuarında bu kartı tanıtırlar ama gerisi gelirmi bilmem:)yani kartla tanışmaklada marta kadar bekletmezler umarım?
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edim_king 9 yıl
haber için cok tesekkurler agızlarınıza saglık
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Atlantiel 9 yıl
Mirrors Edge 2 çıksaydı bi bak görünce aklıma geldi yine
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cihandark 9 yıl
Adamlar Birde Oyun Firmalarına Baskı Yapıyor Diyorlar Diğer Baskı Yapmayan Firmaların Yetkililerinden de Türkiye Ofisi ve Pazarı Bilgilendirici Teknolojilerine Hakim Yetkililer Bekliyoruz :)Adam Çıkmamış Teknolojisi ile ilgili Bile Açıklama Yapıyor Donanım Haber'i ve Kullanıcıyı Önemsiyor ise Oyun Firmalarına ne Kadar Yakın Duruyordur Düşünmek Lazım Birisi Gelip Bana Abi Bu Yaptığım Aleti Kullanırsan Yaptığın işi Hem %30 Hafifleticek Hemde Benim desteğimle Daha iyi Performans ve üstün Başarı Elde Ediceksin Teknik Desteğinide Ben Sağlayacağım Dese Bende Onun Teknolojisini Kullanırım Bu iş Bu Kadar Basit :)
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djduke 9 yıl
ya bu adam nası haklar ilişkiler müdür la her kelimenin arkasında eeeeıv eeııv dio.. Bence hiç hoş değil. Bu adamın şiir gibi konuşamsı lazım.
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cihandark 9 yıl

djduke

ya bu adam nası haklar ilişkiler müdür la her kelimenin arkasında eeeeıv eeııv dio.. Bence hiç hoş değil. Bu adamın şiir gibi konuşamsı lazım.


Ne Şiir Gibi Konuşan Adamlar Var işten Anlamıyo Bir Özelliği Varki Almışlar Adamı O Konuma Bak Sende ''Haklar ilişkiler Müdür la'' Demişin Onuda Anlamak Zor
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Mr. Decent 9 yıl
Beklenen açıklama :))
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sahafiec 9 yıl
paylaşım için teşekkürler.
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