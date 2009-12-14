Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Nvidia Türkiye Ürün Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Nusret Erturan
Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğumuz Nvidia Türkiye Ürün Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Nusret Erturan. Kendisiyle 3D Vision, PhysX, Tegra ve yeni nesil ekran kartları konusunda merak ettiklerinizi konuşuyoruz.
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O zaman tekelini değil, çekirdekleriyle bunu daha iyi işleyen, daha iyi GPGPU çözümü sunan nVidia kazanıyor olurdu. Gerçi hoş o zaman ATi tarafından tokatlanma yolunu açmış olurdu. DX11 ne ki, satışları o kadar etkilemez, asıl CUDA ve PhysX önemli diyen bu firma, DX10 8600GT kartı ATi'nin 1900 extreme-gt serilerine karşı nasıl pazarlamıştı?
Jen-Hsun Huang, Kayserili tüccar ağzından vazgeçmediği sürece antipati duymaya devam ederim.
Oyun dünyasinda liderlige oynanan oyun, iyice kizişicaga benziyo..
Ne Şiir Gibi Konuşan Adamlar Var işten Anlamıyo Bir Özelliği Varki Almışlar Adamı O Konuma Bak Sende ''Haklar ilişkiler Müdür la'' Demişin Onuda Anlamak Zor