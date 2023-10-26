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    Teknolojisinin zirvesi Sony artık nerede?

    Bir zamanlar herkesin evinde kullandığı ve özellikle de sağlamlığıyla adından söz ettiren Japon teknoloji devi olan Sony ne oldu da zirvedeki yerini bir anda kaybetti?

    Teknolojisinin zirvesi Sony artık nerede? Tam Boyutta Gör

    Teknolojisinin zirvesi Sony artık nerede?

    Bir zamanlar herkesin evinde kullandığı ve özellikle de sağlamlığıyla adından söz ettiren Sony ne oldu da zirvedeki yerini kaybetti?

    Sony, 2. Dünya Savaşı sonrası Tokyo’da kurulan ufak bir tamir dükkânıyla kuruldu. Bu tamir dükkânı kurulurken tabii ki de dünyanın en büyük televizyon ve oyun konsolu üreticisi olacağından habersizdi.

    Bu şirketin ilk ürettiği şey ufak bir kasetçalardı. Ürettikleri bu kasetçalar Japonya’nın da ilk kasetçaları olma niteliğini taşıyordu. Bu üretilecek milyonca elektronik için bir mihenk taşıydı.

    Üretilen ilk kasetçalar sonrası üretilen radyo ile beraber üretilen şeylerin niteliği de artmış oldu. Bu üretilen ve adı SONY-TR-55 ve SONY-TR-72 isimli radyolar döneminin en popüler radyoları oldu.

    Bunlardan da sonra üretilen taşınabilir tüplü radyo TR-6 ile adeta yeni bir devir açıldı, bu yeni devirde adına Sony Boy denilen bir karakter bu elektronik aletin reklamlarında oynamaya başladı. Bu da artık oyun konsoluna giden yolun başlangıcı olarak sayılabilirdi.

    Peki bu “Sony” nerden akla geldi?

    İlk ürünlerini 55’te üretseler de firmanın adını bulabilmesi 58 yılını buldu. Uluslararası alanda da ses getirmek istediklerinden bulacakları isim herkesin kolaylıkla söyleyebileceği ve akılda kalan bir kelime olmalıydı. İlk başta “Tokyo Teletech” ismi seçilse de bu isimdeki “Teletech” sözcüğünün bir Amerikan şirketinin de kullandığı öğrenildi. Sonrasında Latince ses anlamına gelen sonus kelimesinden esinlenilen Sony kelimesinde karar kılındı.

    Sony teknolojinin neresindeydi?

    Döneminin en yenilikçi ve en gelişmiş teknoloji markası olan Sony, olan teknolojiyi kullanmakla yetinmemiştir. O teknolojiyi her zaman geliştirmiş bir yenisini ortaya çıkarmıştır.

    Yine ünlü bir Japon markası olan JVC’nin video formatı VHS’yi kullanmamış kendi betamax formatını üretmiştir. Bu format çok kısa zamanda dünyada kabul edilen lider format haline gelmiştir. Sonrasında daha da geliştirilen betamax, yerini betacam’a bırakmıştır. Bu format dünyada hala da kullanılan bir format durumundadır.

    Bilgisayar monitörü konusunda başarılı olan Sony bir yerden sonra istediği noktaya gelemeyince bu alanda üretimi bırakmıştır. Adı Trinitron olan bilgisayar monitörlerini 1968’den 2007’ye kadar üretmiştir.

    Sony’nin dünyaya damgasını vurmuş bir diğer buluşu da walkman’dir. Taşınabilir ilk walkman 1979 yılında üretilmiştir. Bundan tam 3 yıl sonra da CD ile çalışan sürümü olan discman piyasaya sürülmüştür. Dönemin en ilerici bu iki ürününü neredeyse ardı ardına üreten Sony bu alanda öncü olmuştur.

    Sony’nin dünyaya damga vurduğu ve hala da alanında lider olduğu bir diğer ürünse oyun konsoludur. 1994 yılında Sony’nin ürettiği Playstation 1, 2000’de PS2, 2006’da PS3 ile o dönemin en başarılı ürününün ilk 3’ü piyasaya çıkmış oldu. Bu konsolların sonrasında daha ufak versiyonları olan PSP’ler de üretilmişti.

    DVD formatının yerine kullanılması beklenen ve bir dönem çok popüler olan blu-raylerin de ününü Sony kazandırsa da sonrasında internet kullanımının yaygınlaşması gibi durumlardan dolayı blu-ray de önemini yitirdi.

    Sony, Sony Interactive Entertainment adıyla oyun sektöründe devam ediyor ve dünyanın en büyük 4. oyun üreticisi konumunda.

    Sony Pictures Entertainment adıyla da sinema sektöründe devam eden şirket o alanda da kalburüstü durumda olsa da lider bir konumda değildir.

    Sony Music Entertainment adıyla da müzik alanında yer alan Sony, dünyanın en büyük 2. müzik şirketi konumunda yer almaktadır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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