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    Sony, Stellar Blade’in PC çıkış tarihini yanlışlıkla paylaştı

    Shift Up tarafından geliştirilen ve Sony Interactive tarafından yayınlanan Stellar Blade, PC’ye geliyor. Ve şimdi Sony’nin resmi PlayStation hesabı oyunun PC çıkış tarihini paylaştı.

    Sony, Stellar Blade’in PC çıkış tarihini yanlışlıkla paylaştı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli Shift Up tarafından geliştirilen ve 2024’te PS5 için piyasaya sürülen aksiyon RPG oyunu Stellar Blade, uzun süredir PC oyuncularının radarındaydı. Ancak oyunun tam olarak ne zaman PC’ye geleceği netleşmemişti. Ta ki PlayStation’ın resmi YouTube hesabındaki bir hata, perdeyi erkenden aralayana kadar.

    Stellar Blade 11 Haziran’da çıkıyor

    PlayStation’ın resmi YouTube kanalında yanlışlıkla erken yayınlanan bir fragman, Stellar Blade’in PC için çıkış tarihini 11 Haziran 2025 olarak gözler önüne serdi. Fragman kısa sürede kaldırıldı ancak çoktan indirilip oyunun Reddit sayfasında paylaşılmış bile.

    Sony, Stellar Blade’in PC çıkış tarihini yanlışlıkla paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan fragman sadece çıkış tarihini değil, PC sürümüyle birlikte gelen yeni detayları da ortaya koyuyor. Stellar Blade, Nvidia’nın DLSS 4 yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisini ve AMD’nin FSR 3 teknolojisini destekleyecek. Ayrıca ultra geniş ekran desteği, gelişmiş grafik detayları ve tam DualSense titreşim – adaptif tetik uyumu da PC kullanıcılarını bekliyor olacak.

    Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise yeni içerikler oldu. PC sürümünde oyuncular, oyuna eklenen yeni bir boss savaşına katılabilecek ve ana karakter Eve için hazırlanan 25 yeni kıyafeti deneyimleyebilecek. Her ne kadar fragmanda açıkça belirtilmemiş olsa da, yeni boss savaşı ve kozmetik içeriklerin PS5 sürümüne de aynı tarihte gelmesi bekleniyor.

    İlk olarak 2024’te PS5’e özel olarak çıkan Stellar Blade, özellikle savaş mekanikleri ve görsel kalitesiyle büyük beğeni toplamıştı. Metacritic puanı 81 (kullanıcı puanı 92) olan oyunda oyuncular, insanlığı uzak bir gelecekte Naytibas'a karşı amansız bir savaştan kurtarmak için bir göreve çıkan ana karakter Eve'i kontrol ediyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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