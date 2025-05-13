Sony, Stellar Blade’in PC çıkış tarihini yanlışlıkla paylaştı

Stellar Blade 11 Haziran’da çıkıyor
PlayStation’ın resmi YouTube kanalında yanlışlıkla erken yayınlanan bir fragman, Stellar Blade’in PC için çıkış tarihini 11 Haziran 2025 olarak gözler önüne serdi. Fragman kısa sürede kaldırıldı ancak çoktan indirilip oyunun Reddit sayfasında paylaşılmış bile.
Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise yeni içerikler oldu. PC sürümünde oyuncular, oyuna eklenen yeni bir boss savaşına katılabilecek ve ana karakter Eve için hazırlanan 25 yeni kıyafeti deneyimleyebilecek. Her ne kadar fragmanda açıkça belirtilmemiş olsa da, yeni boss savaşı ve kozmetik içeriklerin PS5 sürümüne de aynı tarihte gelmesi bekleniyor.
İlk olarak 2024’te PS5’e özel olarak çıkan Stellar Blade, özellikle savaş mekanikleri ve görsel kalitesiyle büyük beğeni toplamıştı. Metacritic puanı 81 (kullanıcı puanı 92) olan oyunda oyuncular, insanlığı uzak bir gelecekte Naytibas'a karşı amansız bir savaştan kurtarmak için bir göreve çıkan ana karakter Eve'i kontrol ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli