Türkiye'nin milli hızlı treni hız rekoru kırdı: Hedefi aştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, dinamik seyir emniyeti testleri Gebze-Eskişehir hattının ardından Eskişehir-Polatlı güzergahında başarıyla devam ediyor. Daha önce 240 km/h barajını aşan tren, son testlerde 250 km/h hıza ulaşarak güvenilirlik ve performans konusundaki yeteneğini ispatladı.
Tren'in, sertifikasyon ve doğrulama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolculu seferlerine başlanacak. Türkiye'nin kendi yüksek hızlı trenini üretip ihraç edebilen sayılı ülkeler arasına girecek.
Yüzde 75 yerlilik oranı
Milli Elektrikli Hızlı Tren, TCDD bünyesindeki TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya’da üretiliyor. 2028’e kadar 15 tren seti üretilmesi hedefleniyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Aerodinamik verimliliği artıran, hafif ve dayanıklı alüminyum gövdeye sahip.
Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.
Milli Hızlı Tren’in en kritik altyapıları da yerli ve milli olarak tasarlandı. Trenin en kritik bileşenlerinde dışa bağımlılık ortadan kalktı. Trenin tüm sensör, güvenlik ve sürüş dinamiklerini yöneten Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TCMS) ile tekerleklere gücü aktaran Cer Sistemi (Motor ve Güç Elektroniği), Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji devi ASELSAN tarafından geliştiriliyor.
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri
- Maksimum Hızı: 225 km/h
- Araç Gövdesi: Alüminyum
- TSI Uygunluğu: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT
- Konfigürasyon: 8 Araçlı
- Ray Açıklığı: 1435 mm
- Güç Kaynağı: 25kV, 50 Hz
- Tahrik Sistemi: AC/ AC - IGBT/IGCT
- Aks Yükü: <18 ton
- Fren Tipi: Elektro-Pnömatik Disk Fren
- Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m
- Gabari: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi
- Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
- İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C
- Kavrama Tipi: Otomatik Kavrama (Tip 10)
- Engelli Erişimi: PRM Lift - PRM WC
- Araç Platform Yüksekliği: 380-550mm
- Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim