Türkiye'nin milli hızlı treni hız rekoru kırdı: Hedefi aştı!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Tren’inde yeni bir eşik aşıldı. Saatte 225 kilometre hızla seyir gerçekleştirmesi hedeflenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin test çalışmalarında 250 kilometre/saat hıza ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, dinamik seyir emniyeti testleri Gebze-Eskişehir hattının ardından Eskişehir-Polatlı güzergahında başarıyla devam ediyor. Daha önce 240 km/h barajını aşan tren, son testlerde 250 km/h hıza ulaşarak güvenilirlik ve performans konusundaki yeteneğini ispatladı.

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Tren'in, sertifikasyon ve doğrulama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolculu seferlerine başlanacak. Türkiye'nin kendi yüksek hızlı trenini üretip ihraç edebilen sayılı ülkeler arasına girecek.

Yüzde 75 yerlilik oranı

Milli Elektrikli Hızlı Tren, TCDD bünyesindeki TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya’da üretiliyor. 2028’e kadar 15 tren seti üretilmesi hedefleniyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Aerodinamik verimliliği artıran, hafif ve dayanıklı alüminyum gövdeye sahip.

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Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.

Milli Hızlı Tren’in en kritik altyapıları da yerli ve milli olarak tasarlandı. Trenin en kritik bileşenlerinde dışa bağımlılık ortadan kalktı. Trenin tüm sensör, güvenlik ve sürüş dinamiklerini yöneten Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TCMS) ile tekerleklere gücü aktaran Cer Sistemi (Motor ve Güç Elektroniği), Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji devi ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

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Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri

Maksimum Hızı : 225 km/h

: 225 km/h Araç Gövdesi : Alüminyum

: Alüminyum TSI Uygunluğu : TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT

: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT Konfigürasyon : 8 Araçlı

: 8 Araçlı Ray Açıklığı : 1435 mm

: 1435 mm Güç Kaynağı : 25kV, 50 Hz

: 25kV, 50 Hz Tahrik Sistemi : AC/ AC - IGBT/IGCT

: AC/ AC - IGBT/IGCT Aks Yükü : <18 ton

: <18 ton Fren Tipi : Elektro-Pnömatik Disk Fren

: Elektro-Pnömatik Disk Fren Minimum Kurp Yarıçapı : 150 m

: 150 m Gabari : EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi

: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi Yolcu Sayısı : 582 + 2 PRM

: 582 + 2 PRM İklimlendirme Sistemi : EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C

: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C Kavrama Tipi : Otomatik Kavrama (Tip 10)

: Otomatik Kavrama (Tip 10) Engelli Erişimi : PRM Lift - PRM WC

: PRM Lift - PRM WC Araç Platform Yüksekliği : 380-550mm

: 380-550mm Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2

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