Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB'den elektrikli araçların fiyatını düşürecek adım: Yeni otomobil sınıfı geliyor

    Avrupa Birliği, elektrikli araçların fiyatını düşürmek için daha esnek teknik gereksinimlere sahip yeni bir kompakt elektrikli araç sınıflandırması oluşturmaya hazırlanıyor. 

    AB'den elektrikli araçların fiyatını düşürecek yeni adım Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, otomobil üreticilerinin fiyat konusunda Çinli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanması nedeniyle, daha esnek teknik gereksinimlere sahip yeni bir kompakt elektrikli araç sınıflandırması oluşturmaya hazırlanıyor.

    15.000-20.000 euro fiyat hedefi

    Avrupa Komisyonu, “E otomobil” adı verilen bu kategoriye ilişkin ilk taslak düzenlemeleri yakında yayımlayacağını doğruladı. Yeni sınıfta araçlar, boyut, ağırlık ve motor gücü gibi kriterlerle tanımlanacak ve %10-20 maliyet düşüşüyle fiyatların 15.000-20.000 euro seviyesine inmesi sağlanacak.

    Mevcut kurallar uyarınca tüm elektrikli araçlarda yorgunluk tespit sistemi, şerit konumlandırma asistanı ve ani duruş uyarı sistemi gibi uzun yol odaklı güvenlik donanımları zorunlu tutuluyor. Bu donanımlar maliyeti artırdığı için, yeni sınıfta şehir içi kullanıma yönelik kompakt modellerde bu yükümlülükler kaldırılacak. Üye devletler ayrıca, bu sınıfa girecek araçlar için vergi muafiyetlerini ayrı olarak ele alacak.

    Volkswagen, Stellantis ve Renault gibi Avrupalı üreticilerin bu yeni sınıftan en fazla faydayı göreceği değerlendiriliyor. Volkswagen 2026’da yaklaşık 25.000 euro fiyatla ID.Polo modelini piyasaya sürecek. Daha küçük ID.1 ise 2027’de 20.000 euronun altında bir fiyat hedefiyle gelecek. Ford da kısa süre önce Renault ile ortaklık kurarak Ampere platformunu temel alan iki uygun fiyatlı elektrikli model geliştireceğini açıkladı; bu araçların 2028’in başlarında Fransa’nın kuzeyindeki Renault fabrikasında üretilmesi planlanıyor.

    Çinli otomobil markalarının Avrupa’daki etkisi her geçen gün artıyor. Schmidt Automotive Research verilerine göre, Çinli üreticiler 2025’in Temmuz–Eylül döneminde Avrupa genel pazarının %7’sini ele geçirerek geçen yıla kıyasla paylarını ikiye katladı. Aynı dönemde elektrikli araçların pazar payı %9’dan %12’ye yükseldi ve bu büyümede batılı markalardan ziyade BYD’nin belirleyici olduğu belirtiliyor. AB’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlara %45,3’e varan gümrük vergileri uyguladığı düşünüldüğünde, yeni E sınıfı araçlar Avrupa’nın fiyat rekabeti açısından büyük önem taşıyor.

    Japon Kei otomobilleri popüler olabilir

    AB'den elektrikli araçların fiyatını düşürecek yeni adım Tam Boyutta Gör
    Yeni kompakt sınıf ayrıca, daha önce AB tarafından teknik engel olarak görülen Japon Kei car modellerine yönelik ilgiyi de yeniden artırabilir. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’ye ülke içinde “mini otomobil” üretimini onaylama talimatı vermesi, bu özelleşmiş Japon araçlarının ihracat fırsatlarını genişletebilir.

    E araçlarının boyut ve ağırlık sınırları kesinleşmemiş olsa da, bazı Japon kei car modellerinin hiçbir teknik değişiklik yapılmadan bile bu kategoriye uyabileceği ifade ediliyor. Bu da üreticiler için büyük bir avantaj sağlayarak mevcut modelleri kolayca Avrupa’ya ihraç edebilecekleri anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türksat 2a 3a otomatik arama frekansi telefonda kopyalama geçmişi tecno camon 40 pro kullanıcı yorumları diablo 2 resurrected türkçe yama kaynayan buji nasıl sökülür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum