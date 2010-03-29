Tenda W330R Wireless-N Router video inceleme

Ağ iletişim ürünleriyle ülkemizde de boy göstermeye başlayan Tendanın kablosuz 802.11n (Draft 2.0) standartını destekleyen gigabit switch, dahili firewall bulunduran ve en önemlisi yerel veri trafiğini yönetebilen W330R model routerını inceliyoruz.
Tüm Modem kurulumumlarının aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. hardresetle.com/...
Malzemenin plastik olması bişeyi değiştirmez modem sonuçtabu önemli olan içinin mazemesi.
Lakin fiyatı uygunsa bu özellikleri isteyen biri için güzel bir alet olur. İşinide görür.