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Tenda W330R Wireless-N Router video inceleme

9 yıl
58,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Ağ iletişim ürünleriyle ülkemizde de boy göstermeye başlayan Tendanın kablosuz 802.11n (Draft 2.0) standartını destekleyen gigabit switch, dahili firewall bulunduran ve en önemlisi yerel veri trafiğini yönetebilen W330R model routerını inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savastascioglu 1 yıl
Merhaba,
Tüm Modem kurulumumlarının aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. hardresetle.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Dünyanın en rezalet ürünü olarak router tarihinde yerini alır, şifre koyunca router ip alamıyor wan kablosundan, böyle bir saçmalık olamaz yani
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Guest-1B9CEBC50 7 yıl
Tost makinası gibi :D
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hayati54 9 yıl
wag325n Linksys Cisco nun kasasını taklit etmişler.
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ensaronline 9 yıl
Bence güzel.
Malzemenin plastik olması bişeyi değiştirmez modem sonuçtabu önemli olan içinin mazemesi.
Lakin fiyatı uygunsa bu özellikleri isteyen biri için güzel bir alet olur. İşinide görür.
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DH Misafiri 9 yıl
bence de cakma lınkys cunku aynı modelı ben de var lınksys wag325n model adı ısteyen bakabılır.sıze tavsıyem kablosuz modem alırken dıkkat edın antanlerı cıkarılabılır olsun.
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sertacaygun 9 yıl
Benim bir sorum olacaktı. Modemin üzerindeki ethernet kontrolcusu 10/100 şeklinde gösterilen switch'lere göre yavaş mı acaba ?
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TELESCOPE 9 yıl
evet iyi çaakmışlar hemde
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siLahsz 9 yıl
Ortadaki robot kafası gibi (dik durunca robota benzettim ) olan antenle yönlendirme yapabiliyormuyuz.
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McCarty 9 yıl
robota benziyor zaten
en büyük özelligi trafigi kontrol etmesi. forumda bununla iligli cok dert yanan arkadas vardi bu modem sayesinde bu trafik sorununa çare olabilir belki.
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rockndarkk 9 yıl
çakma linksys, linksys'in eski tasarımlı routerının aynısı
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Hobar 9 yıl
Kablo forever
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