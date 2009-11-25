Tesco, İngiltere’de iPhone satışına başlıyor

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İngiltere'nin en büyük market zinciri Tesco, bünyesinde bulundurduğu Tesco Mobile üzerinden önümüzdeki günlerde iPhone 3G ve iPhone 3Gs'i satmaya başlayacağını duyurdu.

BBC'e konuyla ilgili konuşan Tesco basın sözcüsü de O2 ile ortak çalışma kararı alan Tesco Mobile'ın iPhone 3G ve 3Gs'i İngiltere'de Orange'ında Apple ile anlaşmasındann sonra rekabeti arttıracak fiyatlardan satışa sunacağını belirtti. Bilindiği gibi Orange'ın İngiltere'de iPhone satışına başlamasından sonra O2'da iPhone'u sim kilitsiz olarak satmaya başlamıştı.

Apple birçok ülkede uygulamaya başladığı birden fazla operatör aracılığıyla satış stratejisi doğrultusunda İngiltere'de O2'nun yanında Vodafone ile Orange'la da anlaşmış ve Orange kısa bir süre önce iPhone satışına başlayarak, ilk günde 30.000 ünite cihaz satmayı başarmıştı. Ülkemizde de iPhone'u Turkcell'le birlikte satan Vodafone'da önümüzdeki yıldan itibaren gerek İngiltere'de gerekse de İrlanda'da iPhone satışına başlayacak.