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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç devi Tesla, Çin’deki resmi internet sitesinde Model S ve Model X için sipariş alımını durdurdu. ABD-Çin arasındaki artan ticaret savaşı, Tesla’nın en pahalı modellerini hedef almış gibi görünüyor. Artık bu iki lüks model için sipariş verme seçeneği kaldırılırken sadece araçları inceleme seçeneği aktif tutulmuş durumda.

Model S ve X satışı durdu

Tesla'nın Çin pazarında Model S ve Model X modellerine olan ilginin zaten sınırlı olduğu biliniyor. Zira bu araçlar, ülkeye ABD'den ithal ediliyor ve buna bağlı olarak yüksek vergilerle karşı karşıya kalıyor. Çin hükümetinin son dönemde ABD menşeli ithalat ürünlerine uyguladığı vergi oranı yüzde 84’e kadar yükseldi. Bu durum, Tesla’ları rekabette daha da geriye düşürdü.

Model S ve Model X’in Çin'deki teslimat süresi daha önce 3 ila 8 ay arasında değişiyordu. Ancak bu uzun bekleme süresi ve artan maliyetler, Çinli tüketiciler için cazibeyi düşürmüş durumda. Öte yandan Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen Model 3 ve Model Y modelleri için herhangi bir değişiklik yapılmadı; siparişler sorunsuz şekilde alınmaya devam ediyor.

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2025'in ilk çeyreğinde Tesla toplamda 336.681 araç teslim etti ve bunun yüzde 96’sı, yani 323.800 adetlik kısmı Model 3 ve Model Y’den oluştu. Model S, Model X ve Cybertruck teslimatları ise sadece 12.881 adetle sınırlı kaldı.

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Tesla, Çin’de Model S ve Model X satışlarını durdurdu