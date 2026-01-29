Tesla, robotlara yer açmak için Model S ve Model X üretimini durduruyor

Tesla, düşük satış rakamlarına sahip amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini durdurarak odağını robotik ve yapay zekâya kaydırıyor. Elon Musk, bu kararı çarşamba günü gerçekleştirilen 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlar toplantısında resmen doğruladı.
İnsansı robot çağına hazırlık
Bu kapsamda Tesla’nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında bulunan Model S ve Model X üretim hatları, yılda 1 milyon adet robot üretecek şekilde Optimus üretim hattına dönüştürülecek. Tesla, ABD’de Model S ve Model X sahiplerine satış sonrası destek vermeye devam edecek, ancak mevcut stoklar tükendikten sonra ikinci çeyrek itibarıyla resmi teslimatlar sona erecek.
Satışlardaki payı %3'ün altında
2019'un başında "Diğer Modeller", Tesla'nın küresel üç aylık teslimatlarının yaklaşık %20'sini oluşturuyordu. Bu oran 2022'nin dördüncü çeyreğinde %4'e, 2025'in dördüncü çeyreğinde ise %2,78'e kadar düştü.