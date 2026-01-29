Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, robotlara yer açmak için Model S ve Model X üretimini durduruyor

    Tesla, düşük satışlı amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’i üretimden kaldırıyor. Elon Musk, Fremont fabrikasının Optimus robotu için dönüştürüleceğini açıkladı.

    Tesla, düşük satış rakamlarına sahip amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini durdurarak odağını robotik ve yapay zekâya kaydırıyor. Elon Musk, bu kararı çarşamba günü gerçekleştirilen 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlar toplantısında resmen doğruladı.

    İnsansı robot çağına hazırlık

    Tesla Model S ve Model X, robotlara yenik düştü Tam Boyutta Gör
    Musk, Model S sedan ve Model X SUV üretiminin sona erdirileceğini ve bu kararın Optimus insansı robotunun üretimine alan açmak amacıyla alındığını açıkladı. Musk, “Model S ve Model X programlarını onurlu bir şekilde emekliye ayırmanın zamanı geldi. S/X programlarını sonlandırıyoruz. Bu, otonom bir geleceğe geçişimizin bir parçası” ifadelerini kullandı.

    Bu kapsamda Tesla’nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında bulunan Model S ve Model X üretim hatları, yılda 1 milyon adet robot üretecek şekilde Optimus üretim hattına dönüştürülecek. Tesla, ABD’de Model S ve Model X sahiplerine satış sonrası destek vermeye devam edecek, ancak mevcut stoklar tükendikten sonra ikinci çeyrek itibarıyla resmi teslimatlar sona erecek.

    Satışlardaki payı %3'ün altında

    Tesla Model S ve Model X, robotlara yenik düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla, üç aylık satış raporlarında Model S, Model X ve Cybertruck modellerini “Diğer Modeller” başlığı altında sınıflandırıyor. Bu grubun toplam teslimatlar içindeki payı, daha erişilebilir Model 3 ve Model Y’nin piyasaya çıkmasının ardından yıllar içinde istikrarlı biçimde geriledi.

    2019’un başında “Diğer Modeller”, Tesla’nın küresel üç aylık teslimatlarının yaklaşık %20’sini oluşturuyordu. Bu oran 2022’nin dördüncü çeyreğinde %4’e, 2025’in dördüncü çeyreğinde ise %2,78’e kadar düştü.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seyirci iyon nedir boğaza yapışan şey nasıl çıkar linea lastik basıncı sıfırlama gift bank nedir otowix su itici sünger yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum