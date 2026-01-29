Tesla, robotlara yer açmak için Model S ve Model X üretimini durduruyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tesla, düşük satış rakamlarına sahip amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini durdurarak odağını robotik ve yapay zekâya kaydırıyor. Elon Musk, bu kararı çarşamba günü gerçekleştirilen 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlar toplantısında resmen doğruladı.

İnsansı robot çağına hazırlık

Tam Boyutta Gör Musk, Model S sedan ve Model X SUV üretiminin sona erdirileceğini ve bu kararın Optimus insansı robotunun üretimine alan açmak amacıyla alındığını açıkladı. Musk, “Model S ve Model X programlarını onurlu bir şekilde emekliye ayırmanın zamanı geldi. S/X programlarını sonlandırıyoruz. Bu, otonom bir geleceğe geçişimizin bir parçası” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Tesla’nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında bulunan Model S ve Model X üretim hatları, yılda 1 milyon adet robot üretecek şekilde Optimus üretim hattına dönüştürülecek. Tesla, ABD’de Model S ve Model X sahiplerine satış sonrası destek vermeye devam edecek, ancak mevcut stoklar tükendikten sonra ikinci çeyrek itibarıyla resmi teslimatlar sona erecek.

Satışlardaki payı %3'ün altında

Tam Boyutta Gör Tesla, üç aylık satış raporlarında Model S, Model X ve Cybertruck modellerini “Diğer Modeller” başlığı altında sınıflandırıyor. Bu grubun toplam teslimatlar içindeki payı, daha erişilebilir Model 3 ve Model Y’nin piyasaya çıkmasının ardından yıllar içinde istikrarlı biçimde geriledi.

BMW üretimi artırıyor: iX3'ün 2026 üretimi neredeyse tükendi 7 sa. önce eklendi

2019’un başında “Diğer Modeller”, Tesla’nın küresel üç aylık teslimatlarının yaklaşık %20’sini oluşturuyordu. Bu oran 2022’nin dördüncü çeyreğinde %4’e, 2025’in dördüncü çeyreğinde ise %2,78’e kadar düştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Model S ve Model X, robotlara yenik düştü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: