    Tesla’nın araç içi grafikleri görsel anlamda çağ atlayacak: İşte detaylar

    Tesla, FSD ve Otopilot görselleştirmelerinde Unreal Engine dönemini başlatıyor. Daha gerçekçi, detaylı ve 3D destekli görseller sayesinde sürücülerin güven duygusu artacak.

    Tesla’nın araç içi grafikleri görsel anlamda çağ atlayacak Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Tesla, otonom sürüş (FSD) ve Otopilot görselleştirmelerinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, mevcut açık kaynaklı Godot motorunu bırakıp, AAA oyunlarda kullanılan ünlü Unreal Engine’e geçmeye başlıyor. Bu değişiklik, bazı Model S ve Model X araçlarının yeni firmware sürümlerinde tespit edildi ve ilk etapta AMD tabanlı MCU 3 donanımına sahip modeller için aktif olacak. Aşağıdaki videolardan görüntünün nasıl olacağına dair fikir edinebilirsiniz.

    Unreal Engine, Tesla’lara geliyor

    Godot, hafif ve verimli yapısıyla bugüne kadar Tesla’nın basit fakat işlevsel araç ve çevre modellerini yansıtmada yeterliydi. Ancak Unreal Engine, çok daha yüksek görsel kalite ve fotogerçekçi çevre oluşturma kapasitesiyle araç ekranında çok daha detaylı ve gerçekçi bir sürüş deneyimi sunabilecek. Rivian’ın da benzer şekilde Unreal Engine kullandığı biliniyor ancak Tesla’nın, daha gerçekçi ve sade bir stil tercih edeceği düşünülüyor. Rivian dışında Ford, GMC, Volvo ve Lotus gibi firmalar da Epic’in motorunu kullanıyor.

    Tesla’nın araç içi grafikleri görsel anlamda çağ atlayacak Tam Boyutta Gör
    Mevcut grafikleri.

    Yeni sistemin yalnızca araç ve yol görsellerini iyileştirmekle kalmayıp 3D harita, daha doğru araç modelleri, ışıklandırma iyileştirmeleri ve yeni obje türlerinin eklenmesi gibi yenilikleri de getirmesi bekleniyor. Örneğin, hız tümsekleri, yol bariyerleri, römorklar, çöp kutuları veya alışveriş arabaları gibi nesneler ekranda gösterilebilir.

    Görsellerin gerçeğe daha yakın olması sürücü güvenini de artırabilir. Mevcut FSD görsellerinde bazı nesneler ekranda hiç yer almıyor ve bu durum, sürücünün aracın algı yeteneği konusunda tereddüt yaşamasına neden olabiliyor. Unreal Engine ile etraftaki araçların boyutları ve şekilleri daha doğru yansıtılabilecek.

    Bu geçişin Intel tabanlı araçlara gelmesi beklenmiyor çünkü Unreal Engine daha yüksek donanım gücü gerektiriyor. Dolayısıyla mevcut değişiklikler, büyük olasılıkla yalnızca AMD işlemcili araçlarda kullanılabilecek. Yeni motorun ilk izleri 2025.20 ve sonrası firmware sürümlerinde görüldü. Resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, önümüzdeki büyük arayüz yenilemesinde veya yıl sonu “holiday update” paketinde kullanıcılarla buluşabileceği tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/759016/tesla-in-car-graphics-unreal-engine https://www.notateslaapp.com/news/3008/tesla-to-switch-to-unreal-engine-for-improved-fsd-visualizations
