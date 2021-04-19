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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: SUV e: Prototype

    Aydınlatmalı logoları ve gövdesindeki bolca LED şerit kullanımıyla dikkat çeken Honda SUV e: Prototype konsepti, 2022'de piyasaya sürülecek bir elektrikli SUV'un ön gösterimi olarak karşımızda.
    19 Nisan 2021, 21:40 (10 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: SUV e: Prototype
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    Çin pazarında 10 yeni elektrikli model piyasaya süreceklerini duyuran Honda, ilk modelin ön gösterimi olarak Honda SUV e: Prototype konseptini tanıttı. Söz konusu konseptin tasarım dili genel olarak yeni HR-V'ye benzese de detaylara inildiğinde farkını ortaya koyuyor.

    Honda SUV e: Prototype, Japon markanın Çin'de tanıttığı ilk elektrikli araç prototipi olma özelliğine sahip. Honda, seri üretim versiyonunun 2022'nin bahar aylarında piyasaya sürüleceğini açıkladı. İlk olarak Çin'de satışa sunulması planlanan elektrikli model ardından küresel pazara da sunulacak.

    Karşımızda duran bir konsept çalışması olduğu için logo dahil pek çok alanda mavi aydınlatmalar görüyoruz ki üretim versiyonunda bunların çoğu yer almayacaktır. Öte yandan ön bölümdeki farların şekli ve ortaya kadar uzanan LED gündüz farları araca oldukça agresif bir görünüm kazandırmış. Elektrikli olduğu için ön bölümü kapalı bir panel şeklinde tasarlanan konseptin tamponunda dikey hava kanalları ve geniş bir merkez hava girişi bulunuyor.

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    Honda yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: SUV e: Prototype
    Tam Boyutta Gör

    Uzun bir ön kaputa sahip olan Honda SUV e: Prototype isimli konseptin yan tarafında büyük jantlar ve marşpiyeldeki aydınlatmalar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ince aynalar ve gömülü kapı kolları - arkadakiler sütuna gizlenmiş - da göze çarpan detaylardan. SUV karakterini pekiştirmek açısından siyah plastik eklentilerin de yer aldığı araçta yan camlar, yüksek omuz çizgisi ve geriye doğru alçalan tavan nedeniyle biraz küçük kalmış gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı"

    Honda SUV e: Prototype konseptinin arkasındaysa 3D efekt sunan LED stoplar, yine aydınlatmalı logonun üzerinden geçen şeritle birbirine bağlanmış. Bunu da yeterli bulmayan Japon marka, bagay spoyleri üzerinde de boydan boya uzanan ışık şeridine yer vermiş. Kenarlarında kanat benzeri çıkıntılar bulunan difüzör de bu alanda göze çarpan detaylardan.

    Konseptin iç mekanı veya güç aktarma organları hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Fakat araçta üçüncü nesil Honda Connect yazılımının kullanılacağını biliyoruz. Bu sistemde OTA yani kablosuz güncelleme desteği, yapay zeka destekli kişisel asistan, yeni nesil navigasyon ve eğlence fonksiyonları ve akıllı telefonun dijital anahtar olarak kullanılabilmesi gibi bağlantı teknolojileri bulunacak.

    Son olarak, geçtiğimiz yıl Honda ve General Motors arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda Honda SUV e: Prototype, anlaşma kapsamında GM'nin ultium bataryalarını ve modüler elektrikli araç platformunu kullanacak iki Honda modelinden biri olabilir.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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