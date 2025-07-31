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    Tesla, Model S ve Model X'i Avrupa'da satıştan kaldırdı

    Tesla, amiral gemisi elektrikli araçları Model S ve Model X'i düşük satışlar nedeniyle Avrupa'da satıştan kaldırdı.                                             

    Tesla, Model S ve Model X'i Avrupa'da satıştan kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar elektrikli otomobil sektörünün en üst düzey modelleri olan Tesla Model S ve Model X, şirketin ürün portföyünde artık küçük bir yer ediniyor. Tesla, oldukça düşük satış rakamlarına sahip olan bu modelleri Avrupa pazarından tamamen çekti.

    Yalnızca stoktaki araçlar satışa açık

    Tesla, Avrupa’daki internet sitelerini güncelleyerek yeni Model S ve Model X siparişlerini kaldırdı. Bunun yerine, yalnızca stokta kalan araçların satın alınmasına izin veriyor. Şirket, 2023 yılında bu modellerin sağdan direksiyonlu versiyonlarının üretimini durdurmuş, bu yılın başlarında ise Çin’de de satıştan kaldırmıştı. 

    Artık, Model S ve Model X'in satıldığı büyük pazarlar arasında sadece ABD ve Kanada yer alıyor. Tesla bu yıl Model S ve Model X’e çok renkli ambiyans aydınlatması ve birkaç küçük güncelleme getirmiş, aynı zamanda fiyatları da artırmıştı. 

    Bu iki amiral gemisi elektrikli araca yıllardır anlamlı bir güncelleme yapılmaması, şirketin bu ilk gözde modellerinden elini çektiğini gösteriyor. Müşteriler de bunun farkında olacak ki, satış rakamları oldukça düşük seyrediyor. Son yıllarda Model S ve Model X, Cybertruck ve Semi ile birlikte Tesla’nın üretim ve teslimat raporlarında “Diğer Modeller” başlığı altında gösteriliyor. Yılın ilk yarısında bu “Diğer Modeller” kategorisinde yalnızca 23.275 adet teslimat gerçekleşirken, Model 3 ve Model Y’nin küresel teslimat sayısı 700.000’e yaklaştı.

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