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    Tesla'dan Cybertruck RWD hamlesi: Daha az özellik, daha fazla menzil

    Tesla, Cybertruck serisine arkadan itişli yeni bir model daha ekledi. 70.000 dolarlık fiyat etiketiyle sunulan bu versiyon, daha önce duyurulan RWD modeline göre daha pahalı görünüyor.

    Tesla'dan Cybertruck RWD hamlesi: Daha az özellik, daha fazla men Tam Boyutta Gör

    Tesla, Cybertruck serisine yeni bir versiyon daha ekledi. Şirketin çevrimiçi yapılandırıcısında siparişe açılan bu model, arkadan itişli (RWD) tek motorlu bir versiyon olarak dikkat çekiyor. Yeni modelin fiyatı 70.000 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, daha önce duyurulan 62.000 dolarlık Cybertruck RWD versiyonuna göre 8.000 dolar daha pahalı. Ancak menzil tarafında önemli bir artış sunuluyor. Yeni model, tek şarjla yaklaşık 563 kilometre (350 mil) yol katedebiliyor.

    Bu uzun menzil, aracın aynı batarya paketiyle donatıldığını düşündürüyor. Şu anda satışta olan Çift Motorlu Cybertruck ve yüksek performanslı Cyberbeast modellerinde de benzer bir batarya kullanılıyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, 750 dolar karşılığında “yumuşak tavan örtüsü” (soft tonneau) aksesuarını satın alarak menzili 583 kilometreye (362 mil) kadar çıkarabiliyor.

    Fakat bu yeni versiyon, bazı donanımlardan feragat ediyor. Aracın arka kısmındaki ışık çubuğu, arka ekran, yatak prizleri (bed outlets), adaptif süspansiyon ve elektrikli sert tavan örtüsü bu modelde yer almıyor. Tesla'nın açıklamasına göre bu versiyonun teslimatları Haziran ayında başlayacak.

    Bu yeni modelin amacı, görünüşe göre 80.000 dolarlık Cybertruck versiyonunu daha cazip hale getirmek olabilir. Çünkü aradaki 10.000 dolarlık fark, çift motor, gelişmiş süspansiyon sistemi, daha fazla donanım ve konfor öğeleriyle destekleniyor. Öte yandan Tesla'nın 62.000 dolarlık önceki RWD modelini piyasaya sürüp sürmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Yeni versiyonun daha yüksek menzil sunması, şirketin düşük kapasiteli batarya üretiminden vazgeçmiş olabileceğini düşündürüyor.

    Tesla'nın bu fiyat aralığında sunduğu bu sadeleştirilmiş Cybertruck modelinin ne kadar ilgi göreceği ise zamanla netlik kazanacak.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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