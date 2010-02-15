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Texas Instruments OMAP 4 platformunu duyurdu: Akıllı telefonlarda üç boyutlu video dönemi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen yarıiletken üreticilerinden Texas Instruments, yaptığı resmi açıklamayla dördüncü jenerasyon OMAP platformunu duyurdu. Yeni nesil akıllı telefonlar ve gelişmiş özelliklere sahip mobil internet cihazları için tasarlanan OMAP 4 platformu, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde hedef segmentlerde rekabete yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Akıllı telefonlar için endüstride ilk defa dokunmadan parmak hareketini algılama desteği getireceği belirtilen OMAP 4 platformu ayn zamanda 3D-HD yani üç boyutlu ve yüksek tanımlı video desteğiyle de iddialı geliyor.

Çoklu ekran desteği sunabildiği açıklanan OMAP 4 platformu, 720p çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında üç boyutlu video kaydı gerçekleştirebiliyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alan OMAP 4 platformuna Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR SGX 540 grafik birimi eşlik ediyor. OMAP4430 ve OMAP4440 olmak üzere her ikisi de 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve farklı olarak modeline göre sırasıyla 720MHz ve 1+GHz'de çalışan iki versiyona sahip OMAP 4 platformu, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 1.1, OpenVG 1.1 ve EGL 1.3 desteği de sunuyor.

Yüksek performans segmentinde yer alan ve gelişmiş özelliklerle donatılan akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünülen OMAP 4 platformu için örneklendirmenin başladığı belirtilirken, satışa sunulacak ilk cihazların önümüzdeki 12 ay içerisinde hazır olması bekleniyor.


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gerbay 9 yıl
OMAP4 zaten vardı, adamlar OMAP44xx yazmak yerine OMAP4 yazınca ortalık karışmış.. bu OMAP44xx serisi
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GeceBekcisi 9 yıl
Tam bir sene önceki, 16 Şubat 2009'daki resmi duyuruyu (1) hatırlatmak mıydı amacınız, anlayamadım? Hadi onu geçtim, yine 20 Şubat 2009 tarihinde sizin tarafınızdan haber yapılmış (2) bir konu bu, neden şimdi tekrar yayınladığınızı cidden anlayamıyorum.

(1) focus.ti.com/...
(2) forum.donanimhaber.com/...
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fx57 9 yıl
Merhaba,

Amacımız,

- engadget.com/...

örneğinde olduğu gibi bugün çıkan OMAP4 odaklı haberleri hatırlatmak


İyi forumlar dilerim.

Fx57
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Erasmus78 9 yıl
Enerji durumu Cortex A8'e göre nasıldır acab? Bir bilgi yok mu bu konuda?
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